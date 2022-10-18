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Резніков: Італія надала Україні новий пакет військової допомоги

Ольга Глущенко Вівторок, 18 жовтня 2022, 01:15
Олексій Резніков. фото з сайту Армія Inform

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував своєму колезі та всьому уряду Італії за новий пакет військової допомоги Україні.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "Ми дуже вдячні італійському уряду та міністру Лоренцо Гуеріні за надання нового пакету військової допомоги Україні, який допоможе значно посилити нашу обороноздатність проти російської агресії.

Україна високо цінує вашу підтримку!"

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Теми: Італіявійназброя
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