Резніков: Італія надала Україні новий пакет військової допомоги

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував своєму колезі та всьому уряду Італії за новий пакет військової допомоги Україні.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "Ми дуже вдячні італійському уряду та міністру Лоренцо Гуеріні за надання нового пакету військової допомоги Україні, який допоможе значно посилити нашу обороноздатність проти російської агресії.

Україна високо цінує вашу підтримку!"