Резніков: Італія надала Україні новий пакет військової допомоги
Вівторок, 18 жовтня 2022, 01:15
Міністр оборони України Олексій Резніков подякував своєму колезі та всьому уряду Італії за новий пакет військової допомоги Україні.
Джерело: Резніков у Twitter
Пряма мова: "Ми дуже вдячні італійському уряду та міністру Лоренцо Гуеріні за надання нового пакету військової допомоги Україні, який допоможе значно посилити нашу обороноздатність проти російської агресії.
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