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Резников: Италия предоставила Украине новый пакет военной помощи

Ольга ГлущенкоВторник, 18 октября 2022, 01:15
Резников: Италия предоставила Украине новый пакет военной помощи
Алексей Резников. фото с сайта Армия Inform

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил своего коллегу и все правительство Италии за новый пакет военной помощи Украине.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь: "Мы очень благодарны итальянскому правительству и министру Лоренцо Гуерини за предоставление нового пакета военной помощи Украине, который поможет значительно усилить нашу обороноспособность против российской агрессии.

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Темы: Италиявойнаоружие
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