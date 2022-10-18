Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Резников: Италия предоставила Украине новый пакет военной помощи

Ольга ГлущенкоВторник, 18 октября 2022, 01:15
Алексей Резников. фото с сайта Армия Inform

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил своего коллегу и все правительство Италии за новый пакет военной помощи Украине.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь: "Мы очень благодарны итальянскому правительству и министру Лоренцо Гуерини за предоставление нового пакета военной помощи Украине, который поможет значительно усилить нашу обороноспособность против российской агрессии.

Украина высоко ценит вашу поддержку!"

ВИДЕО ДНЯ

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Темы: Италиявойнаоружие
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Украине отменили призыв на срочную военную службу во время войны

Парламент Эстонии поддержал резолюцию о признании России террористическим режимом

Рада признала Ичкерию оккупированной Россией и осудила геноцид чеченцев

СБУ: руководство Антонова не прислушалось к госорганам, из-за чего "Мрия" была уничтожена

Удар по ТЭС: есть значительные разрушения, 7 человек пострадали, один умер

МИД: Ни одно посольство не сообщало о намерениях покинуть Украину, есть много ложных вбросов

Все новости...
Италия
Спикером Сената Италии избрали сторонника Путина, голосовавшего против безвиза для Украины
Польша и Италия отреагировали на массированные удары РФ по украинским городам
Российский "Газпром" возобновляет поставки газа в Италию
Последние новости
16:41
Украина направит ноту Израилю о безотлагательном предоставлении систем ПВО
16:39
видеоГиркин уже в оккупированной Украине – разведка
16:22
"АрселорМиттал Кривой Рог" возобновляет горно-обогатительные операции
16:21
Буданов: В первой партии Россия заказала 1 750 иранских дронов, но мы сбиваем 70% из того, что летит
16:18
Объявили победителя Букеровской премии 2022 года
16:13
Кулеба предлагает Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Ираном
15:57
В Украине отменили призыв на срочную военную службу во время войны
15:50
обновленоРакетный обстрел энергообъектов Киева: три человека погибли
15:48
Иранка выступила на спортивных соревнованиях без хиджаба: ей грозит тюремное заключение
15:44
Уганда хочет поставлять в РФ свои электромобили
Все новости...