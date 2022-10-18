Резников: Италия предоставила Украине новый пакет военной помощи
Вторник, 18 октября 2022, 01:15
Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил своего коллегу и все правительство Италии за новый пакет военной помощи Украине.
Источник: Резников в Twitter
Прямая речь: "Мы очень благодарны итальянскому правительству и министру Лоренцо Гуерини за предоставление нового пакета военной помощи Украине, который поможет значительно усилить нашу обороноспособность против российской агрессии.
Реклама:
Украина высоко ценит вашу поддержку!"