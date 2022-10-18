Зеленський назвав умову, за якої Росії доведеться "думати про мир"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія буде змушена думати про мир, коли її "можливості для терору будуть знешкоджені".

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Але, щоб гарантовано захистити наше небо й звести до нуля можливості російських терористів, потрібно значно більше сучасних систем ППО і більше забезпечення ракетами для таких систем".

"Росія не має шансів на полі бою. І намагається терором перекрити свої військові поразки".

"Коли російські можливості для терору будуть знешкоджені нашими спільними з партнерами зусиллями, Росії не залишиться нічого іншого, ніж думати про мир".