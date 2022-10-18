Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський назвав умову, за якої Росії доведеться "думати про мир"

Ольга Глущенко Вівторок, 18 жовтня 2022, 02:14
Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія буде змушена думати про мир, коли її "можливості для терору будуть знешкоджені".

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Але, щоб гарантовано захистити наше небо й звести до нуля можливості російських терористів, потрібно значно більше сучасних систем ППО і більше забезпечення ракетами для таких систем".

"Росія не має шансів на полі бою. І намагається терором перекрити свої військові поразки".

"Коли російські можливості для терору будуть знешкоджені нашими спільними з партнерами зусиллями, Росії не залишиться нічого іншого, ніж думати про мир".

ВІДЕО ДНЯ

Підписуйтесь на наш канал в Telegram

Теми: ЗеленськийвійнаРосіятероризм
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Буданов прогнозує "значущі перемоги" до кінця року

В Україні скасували призов на строкову військову службу під час війни

Парламент Естонії підтримав резолюцію про визнання Росії терористичним режимом

Рада визнала Ічкерію окупованою Росією і засудила геноцид чеченців

СБУ: керівництво Антонова не дослухалось до держорганів, через що "Мрію" було знищено

Удар по ТЕС: є значні руйнування, 7 людей постраждали, один помер

Усі новини...
США готують додаткові санкції проти Ірану через продаж Росії ракет – ЗМІ
Військові аналітики вказали, хто може перетягнути на себе роль Путіна "сильної людини"
ЗСУ відбили атаки в районах 6 населених пунктів і уразили військові цілі ворога – зведення
Миколаїв: росіяни влучили у житловий будинок, є загиблий – Кім
Останні новини
17:53
"Нова Пошта" запустила сервіс, який дає право забрати посилку іншій людині
17:25
ЗСУ "мінуснули" три склади з боєприпасами росіян – ОК "Південь"
17:24
Главу кібервідомства Німеччини звільнили після повідомлень про зв'язки з РФ
17:21
БЕБ підрахувало, скільки можуть становити втрати бюджету через діяльність агротрейдерів
17:15
Голова ГУР: Ми воюємо не з російським режимом, а з російським народом
17:09
В Україні запустили платформу для купівлі дров онлайн: як зробити замовлення
17:02
Буданов прогнозує "значущі перемоги" до кінця року
16:49
Причиною пошкоджень "Північних потоків" були добре сплановані потужні підриви – розслідування
16:41
Україна направить ноту Ізраїлю про невідкладне надання систем ППО
16:39
Гіркін уже в окупованій Україні – розвідка
Усі новини...