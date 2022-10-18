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Зеленський назвав умову, за якої Росії доведеться "думати про мир"

Ольга Глущенко Вівторок, 18 жовтня 2022, 02:14
Зеленський назвав умову, за якої Росії доведеться думати про мир
Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія буде змушена думати про мир, коли її "можливості для терору будуть знешкоджені".

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Але, щоб гарантовано захистити наше небо й звести до нуля можливості російських терористів, потрібно значно більше сучасних систем ППО і більше забезпечення ракетами для таких систем".

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"Росія не має шансів на полі бою. І намагається терором перекрити свої військові поразки".

"Коли російські можливості для терору будуть знешкоджені нашими спільними з партнерами зусиллями, Росії не залишиться нічого іншого, ніж думати про мир".

Теми: ЗеленськийвійнаРосіятероризм
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