Зеленський назвав умову, за якої Росії доведеться "думати про мир"
Вівторок, 18 жовтня 2022, 02:14
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія буде змушена думати про мир, коли її "можливості для терору будуть знешкоджені".
Джерело: Зеленський у відеозверненні
Пряма мова: "Але, щоб гарантовано захистити наше небо й звести до нуля можливості російських терористів, потрібно значно більше сучасних систем ППО і більше забезпечення ракетами для таких систем".
"Росія не має шансів на полі бою. І намагається терором перекрити свої військові поразки".
"Коли російські можливості для терору будуть знешкоджені нашими спільними з партнерами зусиллями, Росії не залишиться нічого іншого, ніж думати про мир".
ВІДЕО ДНЯ