Зеленский назвал условие, при котором России придется "думать о мире"
Вторник, 18 октября 2022, 02:14
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия будет вынуждена думать о мире, когда ее "возможности для террора будут обезврежены".
Источник: Зеленский в видеообращении
Прямая речь: "Но, чтобы гарантированно защитить наше небо и свести к нулю возможности российских террористов, нужно значительно больше современных систем ПВО и больше обеспечения ракетами для таких систем".
"Россия не имеет шансов на поле боя. И пытается террором перекрыть свои военные поражения".
"Когда российские возможности для террора будут обезврежены нашими совместными с партнерами усилиями, России не останется ничего другого, чем думать о мире".
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