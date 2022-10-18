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Зеленский назвал условие, при котором России придется "думать о мире"

Ольга ГлущенкоВторник, 18 октября 2022, 02:14
Зеленский, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия будет вынуждена думать о мире, когда ее "возможности для террора будут обезврежены".

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Но, чтобы гарантированно защитить наше небо и свести к нулю возможности российских террористов, нужно значительно больше современных систем ПВО и больше обеспечения ракетами для таких систем".

"Россия не имеет шансов на поле боя. И пытается террором перекрыть свои военные поражения".

"Когда российские возможности для террора будут обезврежены нашими совместными с партнерами усилиями, России не останется ничего другого, чем думать о мире".

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Темы: ЗеленскийвойнаРосcиятерроризм
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