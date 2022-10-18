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На півдні авіація 11 разів вдарила по позиціях ворога і його ППО – командування

Ольга Глущенко Вівторок, 18 жовтня 2022, 02:58
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На південних рубежах захисту українські військові пілоти завдали 11 авіаударів по скупченню особового складу та озброєння противника, а також по позиціях його протиповітряної оборони.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Деталі: За повідомленням командування, ворог продовжує завдавати ракетних ударів по прифронтовій Березнегуватській громаді. 4 реактивних снаряди системи залпового вогню "Смерч" випустив по сільськогосподарських територіях. Цього разу обійшлося без жертв.

З важкої артилерії росіяни обстріляли Куцурубську громаду вздовж узбережжя – без людських втрат.

Крім того, Армійською та штурмової авіацією ворог 4 рази атакував Великоолександрівську громаду Бериславщини.

Українські авіатори у відповідь завдали 11 авіаударів по скупченню особового складу та озброєння противника, а також по позиціях його протиповітряної оборони.

Також ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 250 вогневих завдань.

ВІДЕО ДНЯ

ОК "Південь" має підтвердження про втрати ворога у кількості 22 осіб, 4 танків, 2 мінометів, самохідної крупнокаліберної гаубиці "Акація", зенітно-ракетного комплексу "Тор-М2" та 3одиниць авто-бронетехніки.

Крім того, знищено 2 склади боєприпасів у Бериславському районі. Пошкоджено ще один танк, самохідну гаубицю "Мста-С" і РСЗВ "Град", 4 одиниці авто-бронетехніки.

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Теми: війнаЗбройні силиавіа
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