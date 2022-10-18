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Після вибухів у Миколаєві зникло світло – ЗМІ

Вівторок, 18 жовтня 2022, 05:15
Після вибухів у Миколаєві зникло світло – ЗМІ
ілюстративне фото наслідків обстрілів

У Миколаєві пролунали вибухи і зникло світло, почалися перебої на спецлініях "101" та "112".

Джерело: Суспільне, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, голова ОВА Віталій Кім

Пряма мова Сєнкевича: "Усі служби працюють. Детальна інформація – зранку!"

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Пряма мова Кіма: "Ремонтуємо".

Деталі: Про звуки вибухів у Миколаєві Суспільне повідомило о 1:42. За кілька хвилин у місті та області оголосили повітряну тривогу, яка тривала до 2:20.

Згодом Суспільне Миколаїв поінформувало, що в місті зникло електропостачання.

ВІДЕО ДНЯ

А ГУ ДСНС в Миколаївській області опублікувало список номерів телефонів, за якими можна викликати рятувальників у разі перебоїв на спецлініях 101 та 112.

Теми: МиколаївМиколаївська областьенергетикавибух
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