Після вибухів у Миколаєві зникло світло – ЗМІ

У Миколаєві пролунали вибухи і зникло світло, почалися перебої на спецлініях "101" та "112".

Джерело: Суспільне, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, голова ОВА Віталій Кім

Пряма мова Сєнкевича: "Усі служби працюють. Детальна інформація – зранку!"

Пряма мова Кіма: "Ремонтуємо".

Деталі: Про звуки вибухів у Миколаєві Суспільне повідомило о 1:42. За кілька хвилин у місті та області оголосили повітряну тривогу, яка тривала до 2:20.

Згодом Суспільне Миколаїв поінформувало, що в місті зникло електропостачання.

А ГУ ДСНС в Миколаївській області опублікувало список номерів телефонів, за якими можна викликати рятувальників у разі перебоїв на спецлініях 101 та 112.