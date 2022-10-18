Після вибухів у Миколаєві зникло світло – ЗМІ
Вівторок, 18 жовтня 2022, 05:15
У Миколаєві пролунали вибухи і зникло світло, почалися перебої на спецлініях "101" та "112".
Джерело: Суспільне, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, голова ОВА Віталій Кім
Пряма мова Сєнкевича: "Усі служби працюють. Детальна інформація – зранку!"
Пряма мова Кіма: "Ремонтуємо".
Деталі: Про звуки вибухів у Миколаєві Суспільне повідомило о 1:42. За кілька хвилин у місті та області оголосили повітряну тривогу, яка тривала до 2:20.
Згодом Суспільне Миколаїв поінформувало, що в місті зникло електропостачання.
А ГУ ДСНС в Миколаївській області опублікувало список номерів телефонів, за якими можна викликати рятувальників у разі перебоїв на спецлініях 101 та 112.
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