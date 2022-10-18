После взрывов в Николаеве пропал свет – СМИ

В Николаеве прогремели взрывы и пропал свет, начались перебои на спецлиниях "101" и "112".

Источник: Общественное, городской голова Николаева Александр Сенкевич, председатель ОГА Виталий Ким

Прямая речь Сенкевича: "Все службы работают. Подробная информация - утром!"

Прямая речь Кима: "Чиним".

Детали: О звуках взрывов в Николаеве Общественное сообщило в 1:42. Через несколько минут в городе и области объявили воздушную тревогу, которая продолжалась до 2:20.

Впоследствии Общественное Николаев проинформировало, что в городе исчезло электроснабжение.

А ГУ ГСЧС в Николаевской области опубликовало список номеров телефонов, по которым можно вызвать спасателей в случае перебоев на спецлиниях 101 и 112.