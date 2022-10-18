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У Дніпропетровській області збили "Шахеда", Нікопольський район був у напрузі всю ніч

Ольга Глущенко Вівторок, 18 жовтня 2022, 07:57
ілюстративне фото обстрілів Дніпропетровщини, telegram Резніченка

Російські окупаційні війська усю ніч 18 жовтня тримали у напрузі Нікопольський район.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Деталі: Окупанти били "Градами" та важкою артилерією по Мирівській і Покровській громадах.

За попередніми даними, люди не постраждали.

При цьому пошкоджені агропідприємство та лінії електропередач.

У селі Вищетарасівка майже 1 000 родин лишилася без світла. Немає там і зв’язку через пошкоджену вишку.

"Аварійні бригади стануть до роботи, щойно мине загроза обстрілів", – повідомив Резніченко.

ВІДЕО ДНЯ

Опівночі військові з повітряного командування "Схід" знищили один ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136".

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Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійнаНікополь
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