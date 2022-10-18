У Дніпропетровській області збили "Шахеда", Нікопольський район був у напрузі всю ніч
Вівторок, 18 жовтня 2022, 07:57
Російські окупаційні війська усю ніч 18 жовтня тримали у напрузі Нікопольський район.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Деталі: Окупанти били "Градами" та важкою артилерією по Мирівській і Покровській громадах.
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За попередніми даними, люди не постраждали.
При цьому пошкоджені агропідприємство та лінії електропередач.
У селі Вищетарасівка майже 1 000 родин лишилася без світла. Немає там і зв’язку через пошкоджену вишку.
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"Аварійні бригади стануть до роботи, щойно мине загроза обстрілів", – повідомив Резніченко.
Опівночі військові з повітряного командування "Схід" знищили один ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136".