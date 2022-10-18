В Днепропетровской области сбили "Шахеда", Никопольский район был в напряжении всю ночь

Российские оккупационные войска всю ночь 18 октября держали в напряжении Никопольский район.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Детали: Оккупанты били "Градами" и тяжелой артиллерией по Мировской и Покровской громадах.

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По предварительным данным, люди не пострадали.

При этом повреждены агропредприятие и линии электропередач.

В селе Выщетарасовка почти 1 000 семей осталась без света. Нет там и связи из-за поврежденной вышки.

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"Аварийные бригады приступят к работе, как только минует угроза обстрелов", - сообщил Резниченко.

В полночь военные из воздушного командования "Восток" уничтожили один вражеский дрон-камикадзе "Shahed-136".