В Днепропетровской области сбили "Шахеда", Никопольский район был в напряжении всю ночь
Вторник, 18 октября 2022, 07:57
Российские оккупационные войска всю ночь 18 октября держали в напряжении Никопольский район.
Источник: председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко
Детали: Оккупанты били "Градами" и тяжелой артиллерией по Мировской и Покровской громадах.
Реклама:
По предварительным данным, люди не пострадали.
При этом повреждены агропредприятие и линии электропередач.
В селе Выщетарасовка почти 1 000 семей осталась без света. Нет там и связи из-за поврежденной вышки.
ВИДЕО ДНЯ
"Аварийные бригады приступят к работе, как только минует угроза обстрелов", - сообщил Резниченко.
В полночь военные из воздушного командования "Восток" уничтожили один вражеский дрон-камикадзе "Shahed-136".