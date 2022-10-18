У Харкові за 5 хвилин пролунало дві серії вибухів, метро не ходить
Вівторок, 18 жовтня 2022, 08:33
Російські військові зранку 18 жовтня знову обстрілюють Харків ракетами.
Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, Харківський метрополітен
Пряма мова Терехова: "Харків під обстрілом – у місті за п'ять хвилин було дві серії вибухів.
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За попередньою інформацією, під ударом район одного із промислових підприємств міста".
Деталі: Метрополітен Харкова о 08:33 повідомив, що "у зв’язку із обстрілами тимчасово призупиняється рух поїздів лініями метрополітену".
Громадяни можуть використовувати станції у якості укриття.
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