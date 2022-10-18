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У Харкові за 5 хвилин пролунало дві серії вибухів, метро не ходить

Олена РощінаВівторок, 18 жовтня 2022, 08:33

Російські військові зранку 18 жовтня знову обстрілюють Харків ракетами.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, Харківський метрополітен

Пряма мова Терехова: "Харків під обстрілом – у місті за п'ять хвилин було дві серії вибухів.

За попередньою інформацією, під ударом район одного із промислових підприємств міста".

Деталі: Метрополітен Харкова о 08:33 повідомив, що "у зв’язку із обстрілами тимчасово призупиняється рух поїздів лініями метрополітену".

Громадяни можуть використовувати станції у якості укриття.

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Теми: Харківвійна
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