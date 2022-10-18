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В Харькове за 5 минут прогремело две серии взрывов, метро не ходит

Елена РощинаВторник, 18 октября 2022, 08:33

Российские военные утром 18 октября снова обстреливают Харьков ракетами.

Источник: городской глава Харькова Игорь ТереховХарьковский метрополитен

Прямая речь Терехова: "Харьков под обстрелом – в городе за пять минут было две серии взрывов.

По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города".

Детали: Метрополитен Харькова в 08:33 сообщил, что "в связи с обстрелами временно приостанавливается движение поездов на линиях метрополитена".

Граждане могут использовать станции в качестве укрытия.

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Темы: Харьковвойна
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