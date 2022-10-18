Запоріжжя вночі атакували "Шахедами" й ракетами

Наслідки атаки на Запоріжжя 18 жовтня, фото з Телеграм Олександра Старуха

У ніч на 18 жовтня місто Запоріжжя зазнало ракетного удару та атаки баражуючим боєприпасом "Shahed-126" іранського виробництва.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух

Пряма мова Старуха: "Сьогодні вночі ворог знову атакував обласний центр. Було завдано авіаційного удару з використанням БПЛА Shahed. Внаслідок атаки виникла пожежа на об’єкті інфраструктури.

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Одна ракета влучила в складські приміщення в одному з районів Запоріжжя".

Деталі: В обох випадках постраждалих немає, уточнив Старух.