Запоріжжя вночі атакували "Шахедами" й ракетами
Вівторок, 18 жовтня 2022, 08:58
У ніч на 18 жовтня місто Запоріжжя зазнало ракетного удару та атаки баражуючим боєприпасом "Shahed-126" іранського виробництва.
Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух
Пряма мова Старуха: "Сьогодні вночі ворог знову атакував обласний центр. Було завдано авіаційного удару з використанням БПЛА Shahed. Внаслідок атаки виникла пожежа на об’єкті інфраструктури.
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Одна ракета влучила в складські приміщення в одному з районів Запоріжжя".
Деталі: В обох випадках постраждалих немає, уточнив Старух.