Запорожье ночью атаковали "Шахедами" и ракетами
Вторник, 18 октября 2022, 08:58
В ночь на 18 октября город Запорожье подвергся атаке баражирующим боеприпасом "Shahed-126" иранского производства.
Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух
Прямая речь Старуха: "Сегодня ночью враг снова атаковал областной центр. Был нанесен авиационный удар с использованием БПЛА Shahed. В результате атаки возник пожар на объекте инфраструктуры.
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Одна ракета попала в складские помещения в одном из районов Запорожья".
Детали: В обоих случаях пострадавших нет, уточнил Старух.