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Запорожье ночью атаковали "Шахедами" и ракетами

Елена РощинаВторник, 18 октября 2022, 08:58
Запорожье ночью атаковали Шахедами и ракетами
Последствия атаки на Запорожье 18 октября, фото из Телеграмм Александра Старуха

В ночь на 18 октября город Запорожье подвергся атаке баражирующим боеприпасом "Shahed-126" иранского производства.

Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух

Прямая речь Старуха: "Сегодня ночью враг снова атаковал областной центр. Был нанесен авиационный удар с использованием БПЛА Shahed. В результате атаки возник пожар на объекте инфраструктуры.

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Одна ракета попала в складские помещения в одном из районов Запорожья".

Детали: В обоих случаях пострадавших нет, уточнил Старух.

Темы: Запорожьевойна
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