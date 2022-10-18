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США переконані, що РФ запускала по Україні саме надані Іраном дрони

"Європейська правда"Вівторок, 18 жовтня 2022, 09:29

У Вашингтоні вважають неправдою заяви Тегерану про те, що Іран нібито не передавав Росії дрони-камікадзе, і переконані, що проти України використовують саме їх. 

Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", такі заяви зробили речники Держдепу й Білого дому. 

Речницю Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу запитали, чи розглядає Вашингтон нові санкції проти Ірану у зв’язку з передачею Росії дронів, які тепер застосовуються проти України.

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Вона відповіла, що США давно попередили про такі плани РФ та Ірану. "Є великі докази їхнього застосування РФ проти і військових, і цивільних цілей (в Україні)...  Втім, Іран продовжує брехати щодо цього, заперечуючи надання Росії зброї для використання проти України", - наголосила Карін Жан-П’єр, додавши, що США продовжать ускладнювати для Ірану продаж РФ такої зброї.  

Речник Держдепу Ведант Патель сказав, що США погоджуються з оцінкою Франції та Німеччини про те, що надання Іраном безпілотників Росії порушує резолюцію ООН, яка стала частиною так званої "ядерної угоди" 2015 року. Згідно з нею, обмеження щодо закупівлі чи продажу Іраном передових систем озброєння, у тому числі дронів, мали діяти до 2023 року. 

"Ми вважаємо, що ці безпілотники, які Іран передає Росії і РФ застосовує проти України - серед зброї, яка мала залишатися під ембарго згідно з резолюцією 2231," - зазначив він.

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Неофіційно повідомлялося, що США готують додаткові санкції проти Ірану через продаж Росії ракет.

В МЗС України заявили, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України.

Теми: ІранРосіявійнаСША
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