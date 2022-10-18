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США уверены, что РФ использует против Украины именно иранские дроны

"Европейская правда"Вторник, 18 октября 2022, 09:29

В Вашингтоне считают неправдой заявления Тегерана о том, что Иран якобы не передавал России дроны-камикадзе, и убеждены, что против Украины используют именно их. 

Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", такие заявления сделали спикеры Госдепа и Белого дома. 

Пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге спросили, рассматривает ли Вашингтон новые санкции против Ирана в связи с передачей России дронов, которые теперь применяются против Украины.

Она ответила, что США давно предупредили о таких планах РФ и Ирана. "Есть большие доказательства их применения РФ против и военных, и гражданских целей (в Украине)...  Впрочем, Иран продолжает врать по этому поводу, отрицая предоставление России оружия для использования против Украины", - сказала Карин Жан-Пьер, добавив, что США продолжат усложнять для Ирана продажу РФ такого оружия.  

Представитель Госдепа Ведант Патель сказал, что США согласны с оценкой Франции и Германии о том, что предоставление Ираном беспилотников России нарушает резолюцию ООН, которая стала частью так называемой "ядерной сделки" 2015 года. Согласно ей, ограничения по закупке или продаже Ираном передовых систем вооружения, в том числе дронов, должны были действовать до 2023 года. 

"Мы считаем, что эти беспилотники, которые Иран передает России и РФ применяет против Украины - среди оружия, которое должно было оставаться под эмбарго согласно резолюции 2231", - отметил он.

Неофициально сообщалось, что США готовят дополнительные санкции против Ирана из-за продажи России ракет.

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В МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины.

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Темы: ИранРосcиявойнаСША
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