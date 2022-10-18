Захисники за добу знищили 530 окупантів і 23 ворожі артсистеми
Вівторок, 18 жовтня 2022, 09:35
Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила уже близько 65 850 вояк, 2 548 танків та 5 219 бойових броньованих машин.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 65 850 (+530) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 548 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 219 (+14) од,
- артилерійських систем – 1 622 (+23) од,
- РСЗВ – 372 (+6) од,
- засобів ППО – 188 (+1) од,
- літаків – 268 (+0) од,
- гелікоптерів – 242 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1276 (+35),
- крилатих ракет ‒ 318 (+2),
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 985 (+16) од,
- спеціальної техніки ‒ 144 (+0).
Дані уточнюються.
ВІДЕО ДНЯ