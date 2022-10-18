Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Захисники за добу знищили 530 окупантів і 23 ворожі артсистеми

Ірина БалачукВівторок, 18 жовтня 2022, 09:35
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила уже близько 65 850 вояк, 2 548 танків та 5 219 бойових броньованих машин.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 65 850 (+530) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 548 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 219 (+14) од,
  • артилерійських систем – 1 622 (+23) од,
  • РСЗВ – 372 (+6) од,
  • засобів ППО – 188 (+1) од,
  • літаків – 268 (+0) од,
  • гелікоптерів – 242 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1276 (+35),
  • крилатих ракет ‒ 318 (+2),
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 985 (+16) од,
  • спеціальної техніки ‒ 144 (+0).

Дані уточнюються.

ВІДЕО ДНЯ

Підписуйтесь на наш канал в Telegram

Теми: Росіявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

СБУ: Мер Білгород-Дністровського напав на правоохоронців під час обшуків

Звернення Кремля по допомогу до Ірану є визнанням його банкрутства – Зеленський

Окупанти все більше бояться за Херсон: Суровікін допускає "непрості рішення"

Генсек НАТО анонсував надання Україні "найближчми днями" систем ППО проти дронів

Микитася зловили на спробі дати хабар Філатову

Іран пообіцяв Росії додаткові дрони і ракети "земля-земля" - ЗМІ

Усі новини...
Росія
Росія збільшила ракетні удари по енергосистемі України – британська розвідка
США переконані, що РФ запускала по Україні саме надані Іраном дрони
Військові аналітики вказали, хто може перетягнути на себе роль Путіна "сильної людини"
Останні новини
00:58
Ворожі "приходи" по Сумщині: двоє загиблих і поранений
00:30
Гауляйтер Стремоусов заявив про підготовку наступу ЗСУ на Херсон
00:00
СБУ: Мер Білгород-Дністровського напав на правоохоронців під час обшуків
23:29
Зеленський: Німецька ППО IRIS-T дуже добре себе показала
22:55
ЗМІ повідомляють про зрив переговорів між Міноборони України та Ізраїлю
22:50
Звернення Кремля по допомогу до Ірану є визнанням його банкрутства – Зеленський
22:48
Німеччина передала Україні ще п’ять БРЕМ Bergepanzer 2, зимову форму та обладнання
22:45
Пентагон поки не підтверджує продаж Іраном Росії додаткових дронів і ракет
22:39
Економічні новини дня: росіяни обстріляли енергоінфраструктуру, Україна отримала 2 млрд євро макрофіну
22:20
Спікер Палати депутатів Італії закликав бути "обережними" із санкціями проти РФ
Усі новини...