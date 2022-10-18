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Захисники за добу знищили 530 окупантів і 23 ворожі артсистеми

Ірина БалачукВівторок, 18 жовтня 2022, 09:35
Захисники за добу знищили 530 окупантів і 23 ворожі артсистеми
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила уже близько 65 850 вояк, 2 548 танків та 5 219 бойових броньованих машин.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.10 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 65 850 (+530) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 548 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 219 (+14) од,
  • артилерійських систем – 1 622 (+23) од,
  • РСЗВ – 372 (+6) од,
  • засобів ППО – 188 (+1) од,
  • літаків – 268 (+0) од,
  • гелікоптерів – 242 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1276 (+35),
  • крилатих ракет ‒ 318 (+2),
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 985 (+16) од,
  • спеціальної техніки ‒ 144 (+0).

Дані уточнюються.

Теми: Росіявійна
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