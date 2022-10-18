Защитники за сутки уничтожили 530 оккупантов и 23 вражеские артсистемы

Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла уже около 65 850 вояк, 2 548 танков и 5 219 боевых бронированных машин.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 65 850 (+530) человек ликвидировано,

танков – 2 548 (+11) ед,

боевых бронированных машин – 5 219 (+14) ед,

артиллерийских систем – 1 622 (+23) ед,

РСЗО – 372 (+6) ед,

средств ПВО – 188 (+1) ед,

самолетов – 268 (+0) ед,

вертолетов – 242 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 276 (+35),

крылатых ракет – 318 (+2),

кораблей/катеров – 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 985 (+16) ед,

специальной техники – 144 (+0).

Данные уточняются.