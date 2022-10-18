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Защитники за сутки уничтожили 530 оккупантов и 23 вражеские артсистемы

Ирина БалачукВторник, 18 октября 2022, 09:35
Защитники за сутки уничтожили 530 оккупантов и 23 вражеские артсистемы
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла уже около 65 850 вояк, 2 548 танков и 5 219 боевых бронированных машин.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.10 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 65 850 (+530) человек ликвидировано,
  • танков – 2 548 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин – 5 219 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 1 622 (+23) ед,
  • РСЗО – 372 (+6) ед,
  • средств ПВО – 188 (+1) ед,
  • самолетов – 268 (+0) ед,
  • вертолетов – 242 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 276 (+35),
  • крылатых ракет – 318 (+2),
  • кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 985 (+16) ед,
  • специальной техники – 144 (+0).

Данные уточняются.

Темы: Росcиявойна
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