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Росія збільшила ракетні удари по енергосистемі України – британська розвідка

"Європейська правда"Вівторок, 18 жовтня 2022, 09:49
Зруйнований внаслідок російської атаки дронами 17 жовтня будинок у Києві. Фото з Telegram заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка

Ключовою метою російських масованих ракетних ударів по території України є завдання широкомасштабної шкоди енергорозподільній мережі.

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки, пише "Європейська правда".

З 10 жовтня Росія підтримує підвищений темп нанесення далекобійних ударів по цілях на території України, зазначається в повідомленні.

Удари завдавалися крилатими ракетами, зенітними ракетами класу "поверхня-поверхня" і поставленими Іраном безпілотними літальними апаратами "Шахед-136".

"Оскільки з серпня Росія зазнає невдач на полі бою, вона, найімовірніше, виявляє більшу готовність завдавати ударів по цивільній інфраструктурі на додачу до українських військових об'єктів", – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Вашингтоні вважають неправдою заяви Тегерану про те, що Іран нібито не передавав Росії дрони-камікадзе, і переконані, що проти України використовують саме їх. 

Неофіційно повідомлялося, що США готують додаткові санкції проти Ірану через продаж Росії ракет.

ВІДЕО ДНЯ

В МЗС України заявили, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України.

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Теми: РосіяУкраїнавійнарозвідка
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