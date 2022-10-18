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Россия увеличила ракетные удары по энергосистеме Украины – британская разведка

"Европейская правда"Вторник, 18 октября 2022, 09:49
Россия увеличила ракетные удары по энергосистеме Украины – британская разведка
Разрушенный в результате российской атаки дронами 17 октября дом в Киеве. Фото из Telegram заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко

Ключевой целью российских массированных ракетных ударов по территории Украины является нанесение широкомасштабного ущерба энергораспределительной сети.

Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки, пишет "Европейская правда".

С 10 октября Россия поддерживает повышенный темп нанесения дальнобойных ударов по целям на территории Украины, отмечается в сообщении.

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Удары наносились крылатыми ракетами, зенитными ракетами класса "поверхность-поверхность" и поставленными Ираном беспилотными летательными аппаратами "Шахед-136".

"Поскольку с августа Россия терпит неудачи на поле боя, она, скорее всего, проявляет большую готовность наносить удары по гражданской инфраструктуре в дополнение к украинским военным объектам", – говорится в сообщении.

Напомним, в Вашингтоне считают неправдой заявления Тегерана о том, что Иран якобы не передавал России дроны-камикадзе, и убеждены, что против Украины используют именно их. 

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Неофициально сообщалось, что США готовят дополнительные санкции против Ирана из-за продажи России ракет.

В МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины.

Темы: РосcияУкраинавойнаразведка
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