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Повітряні сили "приземлили" російський Су-25, 4 "Калібри", 6 дронів і Х-ракету

Валентина РоманенкоВівторок, 18 жовтня 2022, 09:55
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО

У Херсонській області зранку українські військові знищили воржий штурмовик Су-25.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 18 жовтня

Пряма мова: "Трохи позитиву. Свіжа новина, хвилин 15 тому на Херсонщині Повітряне командування "Південь" збило Су-25 рашистів. Мінус один ворожий літак".

Деталі: Окрім того, за даними Ігната, за ніч на південному напрямку було збито 6 дронів-камікадзе іранського виробництва, ще один – збитий у зоні впливу Повітряного командування "Схід", ближче до Дніпра.

Там же було збито чотири крилаті ракети "Калібр".

Щодо нинішньої повітряної тривоги, за словами речника ПС, росіяни атакують "Калібрами" з моря, є також і інформація про використання балістичних ракет з півночі України, і 6 літаків стратегічної авіації РФ з Ростовської області атакують об’єкти енергетичної інфраструктури.

Оновлено: Пізніше Повітряні сили повідомили про збиття зенітниками повітряного командування "Центр" крилатої ракети Х-101/Х-555.

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Теми: Херсонська областьвійнаПовітряні сили ЗСУ
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