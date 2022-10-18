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Воздушные силы "приземлили" российский Су-25, 4 "Калибра", 6 дронов и Х-ракету

Валентина РоманенкоВторник, 18 октября 2022, 09:55
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО

В Херсонской области утром украинские военные уничтожили воржий штурмовик Су-25.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 18 октября

Прямая речь: "Немного позитива. Свежая новость, минут 15 назад на Херсонщине Воздушное командование "Юг" сбило Су-25 рашистов. Минус один вражеский самолет".

Детали: Кроме того, по данным Игната, за ночь на южном направлении было сбито 6 дронов-камикадзе иранского производства, еще один - сбит в зоне влияния Воздушного командования "Восток", ближе к Днепру.

Там же были сбиты четыре крылатые ракеты "Калибр".

Относительно нынешней воздушной тревоги, по словам спикера ВС, россияне атакуют "Калибрами" с моря, есть также и информация об использовании баллистических ракет с севера Украины, и 6 самолетов стратегической авиации РФ из Ростовской области атакуют объекты энергетической инфраструктуры.

Обновлено: Позже Воздушные силы сообщили о сбитии зенитчиками воздушного командования "Центр" крылатой ракеты Х-101/Х-555.

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Темы: Херсонская областьвойнаВоздушные силы ВСУ
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