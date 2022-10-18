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Десятки кораблів зі скрапленим газом не можуть розвантажитись в Іспанії через брак потужностей

"Європейська правда"Вівторок, 18 жовтня 2022, 10:17

Десятки суден зі скрапленим природним газом кружляють біля берегів Іспанії, не маючи можливості отримати місця для розвантаження.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Європа стикається з перебоями у постачанні енергоносіїв через війну Росії проти України і шукає альтернативні джерела постачання, включаючи LNG.

Але прибуття численних вантажів палива виявило брак "регазифікаційних" потужностей в Європі, оскільки заводи, які перетворюють охолоджене паливо назад в газ, працюють на максимальній межі.

Якщо найближчим часом цю прогалину не буде ліквідовано, ці судна можуть почати шукати альтернативні порти за межами Європи для розвантаження свого вантажу.

За даними трейдерів, аналітиків і джерел на LNG -терміналах, знайомих з ситуацією, 17 жовтня біля берегів Іспанії і в Середземному морі дрейфують понад 35 суден, завантажених газом, причому щонайменше вісім суден стоять на якорі тільки в Кадиській затоці.

Цього тижня Іспанія пропонує лише шість слотів на своїх регазифікаційних терміналах для вантажів, повідомило джерело в галузі, що становить менше п'ятої частини від кількості суден, що стоять в черзі біля її берегів. Всього в країні шість терміналів.

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У заяві, опублікованій пізно ввечері в понеділок, національний оператор газової мережі Іспанії Enagas заявив, що йому, можливо, доведеться відмовитися від розвантаження через брак потужностей на своїх терміналах.

Він додав, що високий рівень зайнятості на регазифікаційних заводах країни, як очікується, збережеться щонайменше до першого тижня листопада.

Нестача регазифікаційних заводів або трубопроводів, що з'єднують країни, які мають такі потужності, з іншими європейськими ринками, означає, що LNG, який плаває у відкритому морі, не може бути використаний.

Іспанія має найбільші регазифікаційні потужності в Європейському Союзі, на її частку припадає 33% всього LNG і 44% потужностей зі зберігання LNG.

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Теми: Іспаніягаз
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