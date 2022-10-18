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Десятки кораблей со сжиженным газом не могут разгрузиться в Испании из-за нехватки мощностей

"Европейская правда"Вторник, 18 октября 2022, 10:17

Десятки судов со сжиженным природным газом кружат у берегов Испании, не имея возможности получить места для разгрузки.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Европа сталкивается с перебоями в поставках энергоносителей из-за войны России против Украины и ищет альтернативные источники поставок, включая LNG.

Но прибытие многочисленных грузов топлива выявило нехватку "регазификационных" мощностей в Европе, поскольку заводы, которые превращают охлажденное топливо обратно в газ, работают на максимальном пределе.

Если в ближайшее время этот пробел не будет ликвидирован, эти суда могут начать искать альтернативные порты за пределами Европы для разгрузки своего груза.

По данным трейдеров, аналитиков и источников на LNG-терминалах, знакомых с ситуацией, 17 октября у берегов Испании и в Средиземном море дрейфуют более 35 судов, загруженных газом, причем по меньшей мере восемь судов стоят на якоре только в Кадисском заливе.

На этой неделе Испания предлагает лишь шесть слотов на своих регазификационных терминалах для грузов, сообщил источник в отрасли, что составляет менее пятой части от количества судов, стоящих в очереди у ее берегов. Всего в стране шесть терминалов.

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В заявлении, опубликованном поздно вечером в понедельник, национальный оператор газовой сети Испании Enagas заявил, что ему, возможно, придется отказаться от разгрузки из-за нехватки мощностей на своих терминалах.

Он добавил, что высокий уровень занятости на регазификационных заводах страны, как ожидается, сохранится как минимум до первой недели ноября.

Недостаток регазификационных заводов или трубопроводов, соединяющих страны, имеющие такие мощности, с другими европейскими рынками, означает, что LNG, который плавает в открытом море, не может быть использован.

Испания имеет самые большие регазификационные мощности в Европейском Союзе, на ее долю приходится 33% всего LNG и 44% мощностей по хранению LNG.

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Темы: Испаниягаз
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