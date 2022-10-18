Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Десятки кораблей со сжиженным газом не могут разгрузиться в Испании из-за нехватки мощностей

"Европейская правда"Вторник, 18 октября 2022, 10:17

Десятки судов со сжиженным природным газом кружат у берегов Испании, не имея возможности получить места для разгрузки.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Европа сталкивается с перебоями в поставках энергоносителей из-за войны России против Украины и ищет альтернативные источники поставок, включая LNG.

Реклама:

Но прибытие многочисленных грузов топлива выявило нехватку "регазификационных" мощностей в Европе, поскольку заводы, которые превращают охлажденное топливо обратно в газ, работают на максимальном пределе.

Если в ближайшее время этот пробел не будет ликвидирован, эти суда могут начать искать альтернативные порты за пределами Европы для разгрузки своего груза.

По данным трейдеров, аналитиков и источников на LNG-терминалах, знакомых с ситуацией, 17 октября у берегов Испании и в Средиземном море дрейфуют более 35 судов, загруженных газом, причем по меньшей мере восемь судов стоят на якоре только в Кадисском заливе.

ВИДЕО ДНЯ

На этой неделе Испания предлагает лишь шесть слотов на своих регазификационных терминалах для грузов, сообщил источник в отрасли, что составляет менее пятой части от количества судов, стоящих в очереди у ее берегов. Всего в стране шесть терминалов.

В заявлении, опубликованном поздно вечером в понедельник, национальный оператор газовой сети Испании Enagas заявил, что ему, возможно, придется отказаться от разгрузки из-за нехватки мощностей на своих терминалах.

Он добавил, что высокий уровень занятости на регазификационных заводах страны, как ожидается, сохранится как минимум до первой недели ноября.

Недостаток регазификационных заводов или трубопроводов, соединяющих страны, имеющие такие мощности, с другими европейскими рынками, означает, что LNG, который плавает в открытом море, не может быть использован.

Испания имеет самые большие регазификационные мощности в Европейском Союзе, на ее долю приходится 33% всего LNG и 44% мощностей по хранению LNG.

Темы: Испаниягаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
Испания
Эстония договорилась о дальнейшем развертывании испанских NASAMS у себя
Суд признал виновным Герасимова в недекларировании дома в Испании, но не наказал
На испанском Тенерифе вспыхнул пожар, пришлось эвакуировать несколько сел
Последние новости
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
Все новости...
Реклама: