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Росіяни мінують дороги в сторону Сватового і Кремінної – голова ОВА

Ірина БалачукВівторок, 18 жовтня 2022, 10:18
Росіяни мінують дороги в сторону Сватового і Кремінної – голова ОВА
Фото ілюстративне. Російський снаряд на Луганщині. Фото з Telegram Сергія Гайдая

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що ситуація в області важка, але контрольована – окупанти кинули в регіон дуже багато сили і техніки і нещадно обстрілюють деокуповані території.  

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова голови ОВА: "Росіяни продовжують мінувати все уздовж лінії фронту: мости, дороги, будівлі, зокрема маємо інформацію, що вже мінують під’їзні дороги в бік Сватового та Кремінної".

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Деталі: Він додав, що росіяни деморалізовані через успіхи ЗСУ. Гайдай також висловив упевненість, що ті кілометри окопів з бетонними кубами, які поробили окупанти, не допоможуть їм при наступі ЗСУ.

За його словами, чеченці в Рубіжному виселяють місцевих жителів з їхніх помешкань, щоб там жили їхні "офіцери". Наводку на "гарні" будинки дають колаборанти, але кадирівці постійно змінюють житло, бо бояться.

Гайдай також зазначив, що СБУ викрила на Луганщині 30 колаборантів.

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Теми: Луганська областьвійна
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