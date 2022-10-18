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Россияне минируют дороги в сторону Сватово и Кременной – глава ОВА

Ирина БалачукВторник, 18 октября 2022, 10:18
Фото иллюстративное. Российский снаряд на Луганщине. Фото из Telegram Сергея Гайдая

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что ситуация в области тяжелая, но контролируемая – оккупанты бросили в регион очень много силы и техники и беспощадно обстреливают деоккупированные территории. 

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь главы ОВА: "Россияне продолжают минировать все вдоль линии фронта: мосты, дороги, здания, в частности есть информация, что уже минируют подъездные дороги в сторону Сватово и Кременной".

Детали: Он добавил, что россияне деморализованы из-за успехов ВСУ. Гайдай также выразил уверенность, что те километры окопов с бетонными кубами, которые наделали оккупанты, не помогут им при наступлении ВСУ.

По его словам, чеченцы в Рубежном выселяют местных жителей из их домов, чтобы там жили их "офицеры". Наводку на "хорошие" дома дают коллаборанты, но кадыровцы постоянно меняют жилье, потому что боятся.

Гайдай также отметил, что СБУ разоблачила в Луганской области 30 коллаборантов.

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Темы: Луганская областьвойна
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