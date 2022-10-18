Лондон розповів про "заманювання" Китаєм своїх колишніх військових льотчиків як інструкторів

Британська розвідка повідомила, що Китай намагається все активніше залучати колишніх військових пілотів як інструкторів для власних, та застерігає від такої співпраці.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Спроби вербувати британських пілотів як інструкторів тривають вже давно та останнім часом посилилися. Вважається, що погодитись на таку співпрацю з Китаєм могли вже близько 30 пілотів, які раніше служили у Королівських повітряних силах. Іноді за контракт пропонують близько 270 тисяч доларів.

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Речник Міноборони Британії зазначив, що робота інструктором у Китаї формально не є порушенням закону, проте і Британія, і інші західні союзники закликають не погоджуватись на це, оскільки таким чином китайські військові детально ознаюмлюються з підходами й принципами роботи західних пілотів та отримують перевагу у разі потенційного військового конфлікту у майбутньому, наприклад, спроби силового захоплення Тайваню.

Британія довідалась про перші випадки залучення Пекіном колишніх військових льотчиків як інструкторів у 2019 році. Після того спроб стало суттєво менше - можливо, у зв’язку з пандемією коронавірусу, але нещодавно вони знов активізувалися і щодо британських льотчиків, і фахівців з інших країн НАТО, спонукавши відомство випустити попередження.

Запрошення надходять і чинним військовослужбовцям, але, наскільки відомо, жоден з них не погодився.