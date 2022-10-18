Лондон рассказал о "заманивании" Китаем своих бывших военных летчиков в качестве инструкторов

Британская разведка сообщила, что Китай пытается все активнее привлекать бывших военных пилотов в качестве инструкторов для собственных, и предостерегает от такого сотрудничества.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Попытки вербовать британских пилотов в качестве инструкторов продолжаются уже давно и в последнее время усилились. Считается, что согласиться на такое сотрудничество с Китаем могли уже около 30 пилотов, которые ранее служили в Королевских воздушных силах. Иногда за контракт предлагают около 270 тысяч долларов.

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Представитель Минобороны Великобритании отметил, что работа инструктором в Китае формально не является нарушением закона, однако и Великобритания, и другие западные союзники призывают не соглашаться на это, поскольку таким образом китайские военные подробно ознакомляются с подходами и принципами работы западных пилотов и получают преимущество в случае потенциального военного конфликта в будущем, например, попытки силового захвата Тайваня.

Великобритания узнала о первых случаях привлечения Пекином бывших военных летчиков в качестве инструкторов в 2019 году. После того попыток стало существенно меньше - возможно, в связи с пандемией коронавируса, но недавно они вновь активизировались и в отношении британских летчиков, и специалистов из других стран НАТО, что и побудило ведомство выпустить предупреждение.

Приглашения поступают и действующим военнослужащим, но, насколько известно, ни один из них не согласился.