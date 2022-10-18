"Батальйон Монако 2": на Лазурному узбережжі полюють за авто і цінностями українських VIP-біженців

На Лазурному узбережжі українські "біженці" з мільйонними статками зіткнулись з викликами: місцевий криміналітет полює за їхніми дороговартісними авто та цінностями.

Джерело: розслідування УП "Батальйон Монако 2"

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Деталі: На Кап-Ферра, у Ніцці, Монако й Монте-Карло угруповання обкрадають певні будинки, квартири, автівки. Ця проблема була завжди, але зараз вона активізувалась, оскільки місцеві зрозуміли, що сюди приїхало багато небідних українців, і полювання йде саме на них.

Джерела повідомили УП, що поліція отримує багато заяв стосовно викрадення коштів, цінностей, але є й багато людей, які не звертаються до правоохоронців, оскільки соромляться і не можуть пояснити походження свого майна.

Окрім цього в другій серії розслідування УП з’ясувала, що на Кап-Ферра триває велике будівництво найбагатшої людини України- Ріната Ахметова на місці вілли, яку той купив у Павла Фукса в 2016 році.

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Сам же Ахметов, за інформацією джерел УП, з початку повномасштабного вторгнення не залишав територію України.

Водночас кореспонденти УП зустріли на Лазурному узбережжі низку інших нардепів та бізнесменів, чиї дорогі автівки з українськими номерними знаками давно стали звичним атрибутом на вулицях цього "райського" куточка світу.

Це колишній народний депутат 5 скликань Верховної Ради, 21-ий в списку найбагатших людей України - Віталій Хомутиннік, якого УП зафіксувала на Кап-Ферра (персувається на авто з чеськими номерами).

Нардеп зрозумів, що за ним спостерігають, і після того його яхта "Апостроф" почала дрейфувати між грецькими островами. За кілька тижнів Хомутиннік опинився у Відні, а далі полетів до Лондона. Залишив же Україну Хомутиннік напередодні повномасштабного вторгнення Росії.

Крім цього на Лазурному узбережжі УП помітила заступника голови Правління Приватбанку (з питань реорганізації та проблемних активів) Ігоря Лебединця, колишнього депутата Донецької обласної ради від Партії регіонів, бізнесмена Владислава Гельзіна, кілька машин, зареєстрованих на ФК "Динамо" - на одній з них - доньку народного депутата від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Григорія Суркіса Світлану (брати Суркіси арендують апартаменти в готелі Монте-Карло бей).

Також у поле зору УП потрапив ймовірний неофіційний бенефіціар компанії "Євроенерготрейд" Едуард Кохан, колишній голова фонду державного майна Дмитро Сенниченко, пасинок покійного мера Харкова Геннадія Кернеса Родіон Гайсинський.

УП також навідалася до маєтку народного депутата та соратника Ігоря Коломойського Ігоря Палиці, який, за нашими даними, двічі виїжджав за кордон за час воєнного стану.

Також у Каннах журналісти помітили яхту найвідомішого українського мешканця Монако, який має тут вид на проживання - Валерія Хорошковського. Яхту наразі виставлено на продаж.

За час перебування УП на Лазурному узбережжі приватний літак Хорошковського одного разу прилітав до аеропорту Ніцци.