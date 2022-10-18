"Батальон Монако 2": на Лазурном побережье охотятся за авто и ценностями украинских VIP-беженцев

На Лазурном побережье украинские "беженцы" с миллионными доходами столкнулись с вызовами: местный криминалитет охотится за их дорогостоящими авто и ценностями.

Источник: расследование УП "Батальон Монако 2"

Детали: На Кап-Ферра, в Ницце, Монако и Монте-Карло группировки обворовывают определенные дома, квартиры, машины. Эта проблема была всегда, но сейчас она активизировалась, поскольку местные поняли, что сюда приехало много небедных украинцев, и охота идет именно на них.

Источники сообщили УП, что полиция получает много заявлений о похищении средств, ценностей, но есть и много людей, которые не обращаются к правоохранителям, поскольку стесняются и не могут объяснить происхождение своего имущества.

Кроме этого во второй серии расследования УП выяснила, что на Кап-Ферра идет большое строительство самого богатого человека Украины - Рината Ахметова - на месте виллы, которую тот купил у Павла Фукса в 2016 году.

Сам же Ахметов, по информации источников УП, с начала полномасштабного вторжения не покидал территорию Украины.

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В то же время корреспонденты УП встретили на Лазурном побережье ряд других нардепов и бизнесменов, чьи дорогие машины с украинскими номерными знаками давно стали привычным атрибутом на улицах этого "райского" уголка мира.

Это бывший народный депутат 5 созывов Верховной Рады, 21-й в списке самых богатых людей Украины - Виталий Хомутынник, которого УП зафиксировала на Кап-Ферра (передвигается на авто с чешскими номерами).

Нардеп понял, что за ним наблюдают, и после этого его яхта "Апостроф" начала дрейфовать между греческими островами. Через несколько недель Хомутынник оказался в Вене, а дальше улетел в Лондон. Покинул же Украину Хомутынник накануне полномасштабного вторжения России.

Кроме этого на Лазурном побережье УП заметила заместителя председателя правления Приватбанка (по вопросам реорганизации и проблемных активов) Игоря Лебединца, бывшего депутата Донецкого областного совета от Партии регионов, бизнесмена Владислава Гельзина, несколько машин, зарегистрированных на ФК "Динамо" - на одной из них - дочь народного депутата от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Григория Суркиса Светлану (братья Суркисы арендуют апартаменты в отеле Монте-Карло бей).

Также в поле зрения УП попал вероятный неофициальный бенефициар компании "Евроэнерготрейд" Эдуард Кохан, бывший глава фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко, пасынок покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса Родион Гайсинский.

УП также наведалась к особняку народного депутата и соратника Игоря Коломойского Игоря Палицы, который, по нашим данным, дважды выезжал за границу за время военного положения.

Также в Каннах журналисты заметили яхту самого известного украинского жителя Монако, который имеет здесь вид на жительство - Валерия Хорошковского. Яхта сейчас выставлена на продажу.

За время пребывания УП на Лазурном побережье частный самолет Хорошковского один раз прилетал в аэропорт Ниццы.