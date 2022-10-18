У Житомирі після ударів поступово відновлюють світло, є поранені

Міський голова Житомира повідомив про три прильоти у місті в енергетичну інфраструктуру, поранення отримали 2 людини.

Джерело: міський голова Житомира Сергій Сухомлин

Пряма мова: "Дійсно, сьогодні (18 жовтня - ред.) було три прильоти в Житомир, в енергетичну інфраструктуру. Місто без електричної енергії знаходилося фактично годину. Поступово наші аварійні бригади, наші енергетики роблять усе можливе, щоб підключити місто.

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І вже деякі райони на цей час підключені. На жаль, у нас є двоє поранених, один із них госпіталізований".

Деталі: Сухомлин уточнив, що електропостачання в лікарнях Житомира відновлено.

Світло поступово з’являється у різних районах міста.

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Станції першого та другого підйомів Водоканалу у місті теж працюють: "Воду поки що зможемо подати до перших поверхів, до гідрантів та колодязів".

Міський голова уточнив, що тролейбуси у місті 18 жовтня працювати не будуть.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що на Житомирщині залишилися без світла 11 населених пунктів.