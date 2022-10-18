Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Житомире после ударов постепенно восстанавливают свет, есть раненые

Алена МазуренкоВторник, 18 октября 2022, 12:17
В Житомире после ударов постепенно восстанавливают свет, есть раненые
фото pixabay

Городской голова Житомира сообщил о трех прилетах в городе в энергетическую инфраструктуру, ранения получили 2 человека.

Источник: городской голова Житомира Сергей Сухомлин

Прямая речь: "Действительно, сегодня (18 октября - ред.) было три прилета в Житомир, в энергетическую инфраструктуру. Город без электрической энергии находился фактически час. Постепенно наши аварийные бригады, наши энергетики делают все возможное, чтобы подключить город.

Реклама:

И уже некоторые районы на данный момент подключены. К сожалению, у нас есть двое раненых, один из них госпитализирован".

Детали: Сухомлин уточнил, что электроснабжение в больницах Житомира восстановлено.

Свет постепенно появляется в разных районах города.

ВИДЕО ДНЯ

Станции первого и второго подъемов Водоканала в городе тоже работают: "Воду пока сможем подать на первые этажи, к гидрантам и колодцам".

Городской голова уточнил, что троллейбусы в городе 18 октября работать не будут.

Председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что на Житомирщине остались без света 11 населенных пунктов.

Темы: Житомиробстрелэлектроэнергия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
Житомир
Житомир остался без воды из-за аварии
Ключевые мосты в Ровно и Житомире в критическом состоянии, но в лучшем, чем в Киеве - проверка
Ночная атака: в Житомире повреждены десятки домов, учреждения образования и здравоохранения
Последние новости
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
Все новости...
Реклама: