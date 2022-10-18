В Житомире после ударов постепенно восстанавливают свет, есть раненые

Городской голова Житомира сообщил о трех прилетах в городе в энергетическую инфраструктуру, ранения получили 2 человека.

Источник: городской голова Житомира Сергей Сухомлин

Прямая речь: "Действительно, сегодня (18 октября - ред.) было три прилета в Житомир, в энергетическую инфраструктуру. Город без электрической энергии находился фактически час. Постепенно наши аварийные бригады, наши энергетики делают все возможное, чтобы подключить город.

И уже некоторые районы на данный момент подключены. К сожалению, у нас есть двое раненых, один из них госпитализирован".

Детали: Сухомлин уточнил, что электроснабжение в больницах Житомира восстановлено.

Свет постепенно появляется в разных районах города.

Станции первого и второго подъемов Водоканала в городе тоже работают: "Воду пока сможем подать на первые этажи, к гидрантам и колодцам".

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Городской голова уточнил, что троллейбусы в городе 18 октября работать не будут.

Председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что на Житомирщине остались без света 11 населенных пунктов.