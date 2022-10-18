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МЗС: Жодне посольство не повідомляло про наміри залишити Україну, є багато неправдивих вкидів

"Європейська правда"Вівторок, 18 жовтня 2022, 12:48

Жодне іноземне посольство в Україні не повідомляло про свої наміри залишити країну через безпекову ситуацію.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, повідомляє "Європейська правда".

"Ми постійно підтримуємо зв'язок з іноземними посольствами, які повернулися до України після 24 лютого. Наразі жодна установа — США, Великої Британії, Канади, ЄС та багато інших — не повідомляла про наміри виїхати за межі української території. Всі на місці", - йдеться у дописі Ніколенка на Facebook.

У МЗС зазначили, що зараз відбувається багато неправдивих вкидів про функціонування іноземних дипломатичних представництв. Здебільшого їх роблять російські джерела для того, щоб посіяти паніку. 

Останній приклад – раптове "закриття" посольства Сербії, яке насправді виїхало із Києва ще в березні.

"Ми дуже цінуємо те, що іноземні дипломати залишаються разом з українцями в цей непростий час. Ми вдячні їм за це. Безпекова ситуація постійно змінюється, а обов’язком кожної держави є турбота про своїх громадян за кордоном. Із інтенсифікацією Росією ракетних обстрілів та атак дронами-камікадзе по цивільній інфраструктурі, деякі країни поновили рекомендації для своїх громадян виїхати за межі України. Аналогічно робить і Україна, коли йдеться про загрозу для українців за кордоном", - зазначив Ніколенко.

Він нагадав, що тиждень тому Росія поцілила по двох дипломатичних установах в Києві, завдавши руйнувань їхнім будівлям. "Закликаємо іноземних дипломатів, так само як і українців, не нехтувати сигналами тривоги та ховатися в укриттях, коли з’являється небезпека", - додав Ніколенко.

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