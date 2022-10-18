Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

МИД: Ни одно посольство не сообщало о намерениях покинуть Украину, есть много ложных вбросов

"Европейская правда"Вторник, 18 октября 2022, 12:48

Ни одно иностранное посольство в Украине не сообщало о своих намерениях покинуть страну из-за ситуации с безопасностью.

Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко, сообщает "Европейская правда".

"Мы постоянно поддерживаем связь с иностранными посольствами, которые вернулись в Украину после 24 февраля. Пока ни одно учреждение - США, Великобритании, Канады, ЕС и многие другие - не сообщало о намерениях выехать за пределы украинской территории. Все на месте", - говорится в сообщении Николенко на Facebook.

Реклама:

В МИД отметили, что сейчас происходит много ложных вбросов о функционировании иностранных дипломатических представительств. В основном их делают российские источники для того, чтобы посеять панику. 

Последний пример - внезапное "закрытие" посольства Сербии, которое на самом деле выехало из Киева еще в марте.

"Мы очень ценим то, что иностранные дипломаты остаются вместе с украинцами в это непростое время. Мы благодарны им за это. Ситуация с безопасностью постоянно меняется, а обязанностью каждого государства является забота о своих гражданах за рубежом. С интенсификацией Россией ракетных обстрелов и атак дронами-камикадзе по гражданской инфраструктуре, некоторые страны возобновили рекомендации для своих граждан выехать за пределы Украины. Аналогично делает и Украина, когда речь идет об угрозе для украинцев за рубежом", - отметил Николенко.

ВИДЕО ДНЯ

Он напомнил, что неделю назад Россия попала по двум дипломатическим учреждениям в Киеве, нанеся разрушения их зданиям. "Призываем иностранных дипломатов, так же как и украинцев, не пренебрегать сигналами тревоги и прятаться в укрытиях, когда появляется опасность", - добавил Николенко.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
Последние новости
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
Все новости...
Реклама: