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МИД: Ни одно посольство не сообщало о намерениях покинуть Украину, есть много ложных вбросов

"Европейская правда"Вторник, 18 октября 2022, 12:48

Ни одно иностранное посольство в Украине не сообщало о своих намерениях покинуть страну из-за ситуации с безопасностью.

Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко, сообщает "Европейская правда".

"Мы постоянно поддерживаем связь с иностранными посольствами, которые вернулись в Украину после 24 февраля. Пока ни одно учреждение - США, Великобритании, Канады, ЕС и многие другие - не сообщало о намерениях выехать за пределы украинской территории. Все на месте", - говорится в сообщении Николенко на Facebook.

В МИД отметили, что сейчас происходит много ложных вбросов о функционировании иностранных дипломатических представительств. В основном их делают российские источники для того, чтобы посеять панику. 

Последний пример - внезапное "закрытие" посольства Сербии, которое на самом деле выехало из Киева еще в марте.

"Мы очень ценим то, что иностранные дипломаты остаются вместе с украинцами в это непростое время. Мы благодарны им за это. Ситуация с безопасностью постоянно меняется, а обязанностью каждого государства является забота о своих гражданах за рубежом. С интенсификацией Россией ракетных обстрелов и атак дронами-камикадзе по гражданской инфраструктуре, некоторые страны возобновили рекомендации для своих граждан выехать за пределы Украины. Аналогично делает и Украина, когда речь идет об угрозе для украинцев за рубежом", - отметил Николенко.

Он напомнил, что неделю назад Россия попала по двум дипломатическим учреждениям в Киеве, нанеся разрушения их зданиям. "Призываем иностранных дипломатов, так же как и украинцев, не пренебрегать сигналами тревоги и прятаться в укрытиях, когда появляется опасность", - добавил Николенко.

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