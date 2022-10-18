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У Бєлгородській області РФ зупинили рух поїздів, у Курській є перебої зі світлом - ЗМІ РФ

Валентина РоманенкоВівторок, 18 жовтня 2022, 12:48

У Бєлгородській області Росії зупинено рух поїздів, у Курській - перебої з електрикою.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Так губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що рух поїздів тимчасово призупинено через обстріл залізничної станції в одному з сіл Бєлгородського району.

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Внаслідок інциденту нібито було пошкоджено контактну мережу залізничних колій.

Аварійні бригади усувають наслідки обстрілу. Є один потерпілий - чоловік з осколковими пораненнями ніг, написав чиновник у телеграмі.

Водночас губернатор сусідньої Курської області Роман Стартовойт заявив про обстріл селища Тьоткіно і села Попово-Лежачі в прикордонних районах з Україною. Звинувачують ЗСУ.

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За його даними, у регіоні спостерігаються перебої з електрикою. Про можливих постраждалих і пошкодження інформації не надходило.

Пізніше той самий Гладков повідомив про мінометний обстріл сіл Грайворонського міського округу. За його даними, у Мокрій Орлівці зафіксовано влучання на територію молочного комплексу, а в Глотовому під час обстрілу поранено місцевого жителя. Крім того, через пошкодження ліній електропередач без світла залишилися села Безіменне і Дунайка, зазначив чиновник.

Теми: Росія
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