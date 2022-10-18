В Белгородской области РФ остановили движение поездов, в Курской есть перебои со светом - СМИ РФ

В Белгородской области России остановлено движение поездов, в Курской — перебои с электричеством.

Источник: "Медуза"

Детали: Так губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что движение поездов временно приостановлено из-за обстрела железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района.

В результате инцидента якобы была повреждена контактная сеть железнодорожных путей.

Аварийные бригады устраняют последствия обстрела. Есть один пострадавший — мужчина с осколочными ранениями ног, написал чиновник в телеграме.

В то же время губернатор соседней Курской области Роман Стартовойт заявил об обстреле поселка Теткино и села Попово-Лежачи в приграничных районах с Украиной. Обвиняют ВСУ.

По его данным, в регионе наблюдаются перебои с электричеством. О возможных пострадавших и повреждениях информации не поступало.

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Позже тот же Гладков сообщил о минометном обстреле сел Грайворонского городского округа. По его данным, в Мокрой Орловке зафиксировано попадание на территорию молочного комплекса, а в Глотове в ходе обстрела ранен местный житель. Кроме того, из-за повреждения линий электропередач без света остались села Безымено и Дунайка, отметил чиновник.