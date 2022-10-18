Удар по ТЕС: є значні руйнування, 7 людей постраждали, один помер

В результаті російської атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури України 18 жовтня на двох ТЕС є значні руйнування, поранені та загиблий.

Джерело: виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону 18 жовтня

Пряма мова: "На жаль сьогодні ворог поцілив 2 об’єкти нашої компанії – дві теплоелеткростанції. На жаль, семеро працівників постраждали, один помер у кареті "швидкої".

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Руйнування значні. Руйнування зазнали об’єкти, критичні для функціонування наших станцій, без них ТЕС не можуть працювати нормально.

Деталі: За словами Сахарука, наразі відбувається інспекція і триває гасіння окремих пожеж. Залишається іще й певний ризик знайти когось під завалами.

Відновлення нормальної роботи займе значний час.

ВІДЕО ДНЯ

На думку виконавчого директора ДТЕК, характер ударів росіян по енергооб’єктах України свідчить про те, що інформація, куди потрібно бити і чому, надійшла від енергетиків РФ, без них військові не розібралися б.