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Удар по ТЭС: есть значительные разрушения, 7 человек пострадали, один умер

Валентина РоманенкоВторник, 18 октября 2022, 12:56
Удар по ТЭС: есть значительные разрушения, 7 человек пострадали, один умер
фото: pixabay

В результате российской атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины 18 октября на двух ТЭС есть значительные разрушения, раненые и погибший.

Источник: исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона 18 октября

Прямая речь: "К сожалению, сегодня враг попал в 2 объекта нашей компании - две теплоэлеткростанции. К сожалению, семь работников пострадали, один умер в карете "скорой".

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Разрушения значительные. Разрушениям подверглись объекты, критические для функционирования наших станций, без них ТЭС не могут работать нормально". 

Детали: По словам Сахарука, сейчас происходит инспекция и продолжается тушение отдельных пожаров. Остается еще и определенный риск найти кого-то под завалами.

Восстановление нормальной работы займет значительное время.

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По мнению исполнительного директора ДТЭК, характер ударов россиян по энергообъектам Украины свидетельствует о том, что информация, куда нужно бить и почему, поступила от энергетиков РФ, без них военные не разобрались бы.

Темы: энергетикавойнаДТЭК
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