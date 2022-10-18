Удар по ТЭС: есть значительные разрушения, 7 человек пострадали, один умер

В результате российской атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины 18 октября на двух ТЭС есть значительные разрушения, раненые и погибший.

Источник: исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона 18 октября

Прямая речь: "К сожалению, сегодня враг попал в 2 объекта нашей компании - две теплоэлеткростанции. К сожалению, семь работников пострадали, один умер в карете "скорой".

Реклама:

Разрушения значительные. Разрушениям подверглись объекты, критические для функционирования наших станций, без них ТЭС не могут работать нормально".

Детали: По словам Сахарука, сейчас происходит инспекция и продолжается тушение отдельных пожаров. Остается еще и определенный риск найти кого-то под завалами.

Восстановление нормальной работы займет значительное время.

ВИДЕО ДНЯ

По мнению исполнительного директора ДТЭК, характер ударов россиян по энергообъектам Украины свидетельствует о том, что информация, куда нужно бить и почему, поступила от энергетиков РФ, без них военные не разобрались бы.