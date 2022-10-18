Рада визнала Ічкерію окупованою Росією і засудила геноцид чеченців

На пленарному засіданні Верховної Ради нардепи визнали Ічкерію тимчасово окупованою Росією і засудили геноцид чеченського народу.

Джерело: народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram

Дослівно: "Рада підтримала визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією і засудження вчинення геноциду чеченського народу".

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Деталі: За відповідну постанову 8132 проголосували - 287 нардепів.

Таким чином Україна не визнає окупації Росією території Ічкерії і вважає існуючий режим на цій території окупаційним.

Україна також закликає держави-члени ООН та міжнародні організації розслідувати російські злочини в Ічкерії і притягнути винних до відповідальності та визнати країну окупованою Росією.

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Довідка: У 1994-1996 рр. тривала перша війна між Ічкерією та Росією, яка завершилася перемогою Ічкерії та визнання її незалежності. Російські війська знищили сотні тисяч мирних мешканців Ічкерії, РФ втратила, за чеченськими даними, до 80 000 тисяч солдат вбитими, але офіційно РФ визнає втрати у 5,5 тис. солдатів.

На стороні Ічкерії воювали добровольці з України.

Попри мирний догорів, російські спецслужби вбили першого президента Ічкерії Джохара Дудаєва.

У 1999 році під приводом нібито "захисту мирних громадян" РФ розпочала другу війну із Ічкерією і окупувала країну. Партизанська війна в країні тривала до 2009 р.

Росія визнала Ічкерію суб'єктом РФ "Чеченською Республікою", а креатурою Кремля там став Ахмат Кадиров. Після вбивства Кадирова старшого на посту його замінив син - Рамзан.

У порівнянні із іншими округами РФ у Чечні високий рівень безробіття, низький рівень економічного росту, освіти, інвестиційного потенціалу, але високий рівень корупції.

Сім'я Кадирова опікується фондом, котрий фактично фінансує вся Чечня. У самого Кадирова дорогі приватні авто, літаки, нерухомість у Дубаї, тощо.

Знати більше: Кадировці бояться померти в Україні – учасник Другої чеченської війни, який воює за Україну