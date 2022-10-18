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Рада признала Ичкерию оккупированной Россией и осудила геноцид чеченцев

Алена МазуренкоВторник, 18 октября 2022, 13:47
Рада признала Ичкерию оккупированной Россией и осудила геноцид чеченцев
getty images

На пленарном заседании Верховной Рады нардепы признали Ичкерию временно оккупированной Россией и осудили геноцид чеченского народа.

Источник: народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram

Дословно: "Рада поддержала признание Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией и осуждение совершения геноцида чеченского народа".

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Детали: За соответствующее постановление 8132 проголосовали - 287 нардепов.

Таким образом Украина не признает оккупации Россией территории Ичкерии и считает существующий режим на этой территории оккупационным. 

Украина также призывает государства-члены ООН и международные организации расследовать российские преступления в Ичкерии и привлечь виновных к ответственности и признать страну оккупированной Россией. 

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Справка: В 1994-1996 гг. продолжалась первая война между Ичкерией и Россией, которая завершилась победой Ичкерии и признанием ее независимости. Российские войска уничтожили сотни тысяч мирных жителей Ичкерии, РФ потеряла, по чеченским данным, до 80 000 тысяч солдат убитыми, но официально РФ признает потери в 5,5 тыс. солдат.

На стороне Ичкерии воевали добровольцы из Украины.

Несмотря на мирный договор, российские спецслужбы убили первого президента Ичкерии Джохара Дудаева.

В 1999 году под предлогом якобы "защиты мирных граждан" РФ начала вторую войну с Ичкерией и оккупировала страну. Партизанская война в стране продолжалась до 2009 г. 

Россия признала Ичкерию субъектом РФ "Чеченской Республикой", а креатурой Кремля там стал Ахмат Кадыров. После убийства Кадырова старшего на посту его заменил сын - Рамзан. 

По сравнению с другими округами РФ в Чечне высокий уровень безработицы, низкий уровень экономического роста, образования, инвестиционного потенциала, но высокий уровень коррупции.

Семья Кадырова занимается фондом, который фактически финансирует вся Чечня. У самого Кадырова дорогие частные авто, самолеты, недвижимость в Дубае и тому подобное.  

Узнать больше: Кадыровцы боятся умереть в Украине – участник второй чеченской войны, воюющий за Украину

Темы: Верховная РадаЧечняРосcияоккупация
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