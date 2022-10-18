Парламент Естонії підтримав резолюцію про визнання Росії терористичним режимом

Парламент Естонії 18 жовтня схвалив заяву, в якій засуджує спробу РФ анексувати окуповані українські території та оголошує Росію терористичним режимом та державою, що підтримує тероризм.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

"За" проголосували 88 депутатів, голосів "проти" чи "утримався" не було.

"Підтримуючи заклик парламенту України до держав та міжнародних організацій, Рійгікогу оголошує російський режим терористичним, а РФ - державою, що підтримує тероризм, діям якої потрібно спільно дати відсіч. Рійгікогу закликає міжнародну спільноту схвалити аналогічні декларації", - зазначають у проєкті документа.

Новину оновлено. У попередній версії йшлося про визнання РФ державою-спонсором тероризму, тоді як, згідно з уточненою цитатою, РФ визнали державою, яка підтримує тероризм.

У резолюції парламент повторює осуд російської агресії та спроб анексії української території на підставі псевдореферендумів, наголошуючи, що Естонія ніколи не визнає цього.

Рійгікогу підтримує розслідування, розпочаті Міжнародним судом ООН та Міжнародним кримінальним судом щодо злочинів, скоєних під час війни проти України, та закликають до створення спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності винних у злочині агресії.

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Парламентарі засуджують використання Росією в агресивній війні воєнізованих формувань, створених за сприяння влади РФ, зокрема ПВК Вагнера, та закликають визнати збройні сили маріонеткових "ЛНР" і "ДНР" та приватну військову компанію "Вагнера" терористичними організаціями.

Рійгікогу також засуджує оголошення та проведення російським режимом мобілізації, що порушує міжнародне право, зазначаючи, що мобілізація, проведена з метою продовження злочинної агресії, є злочином проти миру.

Рійгікогу також підтримує вимогу позбавити Російську Федерацію статусу постійного члена Ради безпеки ООН та закликає держави-члени Європейського союзу виявити єдність у застосуванні додаткових економічних санкцій, спрямованих проти Російської Федерації, її союзника Білорусі, та санкцій щодо окремих осіб, а також стежити за суворим дотриманням запроваджених раніше санкцій.

На додачу, Рійгікогу закликає західних партнерів суттєво збільшити військову та гуманітарну допомогу Україні, а також підтримати її повоєнне відновлення.

"Естонія усіма можливими способами підтримує народ, державу та армію України у боротьбі з агресором та вірить у перемогу України, адже лише це відновить мир у Європі", - зазначають у документі.

До проєкту не включили п’ять радикальніших пропозицій від крайньої правої партії EKRE - із закликами до країн ЄС і НАТО відкликати з Росії послів та закрити усі дипломатичні представництва там, окрім посольств; не давати політичного притулку громадянам Росії і висилати тих, хто втік від мобілізації. Інші поправки стосувалися закликів до уряду самої Естонії поінформувати РФ про рішення вийти з подальшого процесу договору про кордон, якщо під час нього Росія буде вимагати від Естонії територіальних поступок; закрити пункт пропуску на кордоні та роззброїти громадян РФ та Білорусі, які перебувають в Естонії і володіють зброєю.

Як відомо, Україна вимагає від США визнання за Росією такого статусу. Детально про те, чому йдеться саме про "спонсора тероризму", йдеться у інтерв’ю посла України в США Оксани Маркарової.

У серпні Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму.