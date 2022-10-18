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Парламент Эстонии поддержал резолюцию о признании России террористическим режимом

"Европейская правда"Вторник, 18 октября 2022, 13:56

Парламент Эстонии 18 октября одобрил заявление, осуждающее попытку РФ аннексировать оккупированные украинские территории и объявляет Россию террористическим режимом и государством, поддерживающим терроризм.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

"За" проголосовали 88 депутатов, голосов "против" или "воздержался" не было. 

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"Поддерживая призыв парламента Украины к государствам и международным организациям, Рийгикогу объявляет российский режим террористическим, а РФ – государством, поддерживающим терроризм, действиям которого нужно совместно дать отпор. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации", - отмечают в проекте документа.

Новость обновлена. В предыдущей версии говорилось о признании РФ государством-спонсором терроризма, тогда как, согласно уточненной цитате, РФ признали государством, поддерживающим терроризм.

В резолюции парламент повторяет осуждение российской агрессии и попыток аннексии украинской территории на основании псевдореферендумов, подчеркивая, что Эстония никогда не признает этого. 

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Рийгикогу поддерживает расследования, начатые Международным судом ООН и Международным уголовным судом в отношении преступлений, совершенных во время войны против Украины, и призывают к созданию специального международного трибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии. 

Парламентарии осуждают использование Россией в агрессивной войне военизированных формирований, созданных при содействии властей РФ, в частности ЧВК Вагнера, и призывают признать вооруженные силы марионеточных "ЛНР" и "ДНР" и частную военную компанию "Вагнера" террористическими организациями.

Рийгикогу также осуждает объявление и проведение российским режимом мобилизации, нарушающей международное право, отмечая, что мобилизация, проведенная с целью продолжения преступной агрессии, является преступлением против мира.

Рийгикогу также поддерживает требование лишить Российскую Федерацию статуса постоянного члена Совета безопасности ООН и призывает государства-члены Европейского союза проявить единство в применении дополнительных экономических санкций, направленных против Российской Федерации, ее союзника Беларуси, и санкций в отношении отдельных лиц, а также следить за строгим соблюдением введенных ранее санкций.

В дополнение, Рийгикогу призывает западных партнеров существенно увеличить военную и гуманитарную помощь Украине, а также поддержать ее послевоенное восстановление. 

"Эстония всеми возможными способами поддерживает народ, государство и армию Украины в борьбе с агрессором и верит в победу Украины, ведь только это восстановит мир в Европе", - отмечается в документе.  

В проект не включили пять более радикальных предложений от крайне правой партии EKRE - с призывами к странам ЕС и НАТО отозвать из России послов и закрыть все дипломатические представительства там, кроме посольств; не давать политического убежища гражданам России и высылать тех, кто сбежал от мобилизации. Другие поправки касались призывов к правительству самой Эстонии проинформировать РФ о решении выйти из дальнейшего процесса договора о границе, если во время него Россия будет требовать от Эстонии территориальных уступок; закрыть пункт пропуска на границе и разоружить граждан РФ и Беларуси, которые находятся в Эстонии и владеют оружием. 

Как известно, Украина требует от США признания за Россией такого статуса. Подробно о том, почему речь идет именно о "спонсоре терроризма", говорится в интервью посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

В августе Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма.

Темы: ЭстонияРосcиятерроризм
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