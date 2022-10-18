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"Забуті" вантажі елітних авто й алкоголю: ДБР викрило контрабандну схему на Одеській митниці

Валентина РоманенкоВівторок, 18 жовтня 2022, 14:20
фото ДБР

ДБР виявило на Одеській митниці схему приховування товарів від розмитнення зі збитками на 47 мільйонів гривень. Перевізників просять забрати товари з терміналів, сплатити мито і штрафи.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: В межах розгалужених комплексних заходів, працівники ДБР виявили на Одеській митниці понад 130 контейнерів з товарами, термін розмитнення яких, нібито, сплив.

За даними бюро, посадовці митниці не вжили своєчасно жодних заходів щодо передачі виявленого товару уповноваженим органам для їх реалізації та направлення коштів у дохід держави чи на потреби ЗСУ.

Ймовірно, йдеться про схему ухиляння від сплати податків, що призводить до втрати бюджетом значних коштів.

Під час обшуків на території контейнерних терміналів, слідчі ДБР знайшли елітні автомобілі, техніку, алкоголь, а також продукти харчування тривалого зберігання. Орієнтовна вартість товару складає щонайменше 47 мільйонів гривень.

Буде надана правова оцінка діям посадовців митниці, які в умовах повномасштабної агресії Росії проти України не вжили жодних кроків для своєчасного наповнення бюджету, зазначають у ДБР.

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Крім того, оскільки власники товарів не звертались до митниці щодо повернення своїх товарів, буде перевірена версія про російське походження товару. Продукція буде вилучена та реалізована, а виручені кошти спрямують до бюджету.

Дослівно: "Державне бюро розслідувань звертає увагу суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності товари яких на даний час перебувають у зоні митного контролю, та граничний строк перебування яких під митним контролем закінчується, у найкоротший строк звернутися до Одеської митниці щодо його розмитнення та сплати обов’язкових митних платежів та штрафних санкцій".

 

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Теми: ДБРмитницяОдеса
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