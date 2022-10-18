"Забытые" грузы элитных авто и алкоголя: ГБР разоблачило контрабандную схему на Одесской таможне

ГБР выявило на Одесской таможне схему сокрытия товаров от растаможки с убытками на 47 миллионов гривен. Перевозчиков просят забрать товары из терминалов, оплатить пошлину и штрафы.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: В рамках комплексных мероприятий работники ГБР обнаружили на Одесской таможне более 130 контейнеров с товарами, срок растаможивания которых якобы истек.

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По данным бюро, должностные лица таможни не приняли своевременно никаких мер по передаче выявленного товара уполномоченным органам для их реализации и направления средств в доход государства или на нужды ВСУ.

Вероятно, речь идет о схеме уклонения от уплаты налогов, что приводит к потере бюджетом значительных средств.

Во время обысков на территории контейнерных терминалов, следователи ГБР нашли элитные автомобили, технику, алкоголь, а также продукты питания длительного хранения. Ориентировочная стоимость товара составляет не менее 47 миллионов гривен.

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Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц таможни, которые в условиях полномасштабной агрессии России против Украины не приняли никаких шагов для своевременного наполнения бюджета, отмечают в ГБР.

Кроме того, поскольку владельцы товаров не обращались в таможню по возврату своих товаров, будет проверена версия о российском происхождении товара. Продукция будет изъята и реализована, а вырученные средства направят в бюджет.

Дословно: "Государственное бюро расследований обращает внимание субъектов внешнеэкономической деятельности, товары которых в настоящее время находятся в зоне таможенного контроля, и предельный срок пребывания которых под таможенным контролем заканчивается, в кратчайшие сроки обратиться в Одесскую таможню по его растаможиванию и уплате обязательных таможенных платежей и штрафных санкций".