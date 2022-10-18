Король Чарльз III зустрівся з українськими біженцями під час візиту до Шотландії

Король Великої Британії Чарльз III зустрівся з сім'ями біженців з України, Афганістану та Сирії, які живуть у шотландському місті Абердин.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

Абердин прийняв близько 1000 українських біженців, але має можливість прийняти ще більше.

На прийомі в міській раді король почув особисті розповіді сімей про їхню евакуацію, прибуття до Абердина та про деякі проблеми, з якими вони зіткнулися.

34-річна мешканка Києва Ірина Скворцова назвала зустріч з королем великою честю.

Колишня туроператорка втекла з Києва після російського вторгнення і зараз працює в пункті тимчасового розміщення біженців, який надає їм житло в надзвичайних ситуаціях.

"Я хотіла б присвятити себе допомозі, тому що я можу зробити свій внесок. Можливо, мої навички з попередньої роботи та досвід можуть бути корисними. Я хочу зробити щось хороше", – сказала вона.

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Нагадаємо, коронація Чарльза ІІІ відбудеться 6 травня 2023 року.

Новий британський король Чарльз став найстарішим монархом в історії Британії, що коли-небудь сходив на престол.

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