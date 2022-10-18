Король Чарльз III встретился с украинскими беженцами во время визита в Шотландию

Король Великобритании Чарльз III встретился с семьями беженцев из Украины, Афганистана и Сирии, которые живут в шотландском городе Абердин.

Об этом пишет BBC, сообщает "Европейская правда".

Абердин принял около 1000 украинских беженцев, но имеет возможность принять еще больше.

На приеме в городском совете король услышал личные рассказы семей об их эвакуации, прибытии в Абердин и о некоторых проблемах, с которыми они столкнулись.

34-летняя жительница Киева Ирина Скворцова назвала встречу с королем большой честью.

Бывшая туроператор сбежала из Киева после российского вторжения и сейчас работает в пункте временного размещения беженцев, который предоставляет им жилье в чрезвычайных ситуациях.

"Я хотела бы посвятить себя помощи, потому что я могу внести свой вклад. Возможно, мои навыки с предыдущей работы и опыт могут быть полезными. Я хочу сделать что-то хорошее", – сказала она.

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Напомним, коронация Чарльза III состоится 6 мая 2023 года.

Новый британский король Чарльз стал самым старым монархом в истории Британии, когда-либо восходившим на престол.

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