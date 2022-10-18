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Росіяни відкрили вогонь по центру села на Сумщині: 2 людини загинули - ОП

Валентина РоманенкоВівторок, 18 жовтня 2022, 14:53
Росіяни відкрили вогонь по центру села на Сумщині: 2 людини загинули - ОП
ілюстративне фото ДПСУ

Російські окупанти обстріляли з артилерії Юнаківську громаду Сумської області, є двоє загиблих і поранений.

Джерело: заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram

Пряма мова: "Російські терористи продовжують обстрілювати прикордоння України. Буквально пару годин, як завершився артобстріл. Під вогонь потрапила Юнаківська громада Сумського району. Зафіксовано 14 прильотів".

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Деталі: Росіяни вели вогонь по центру села та його околицях.

За даними Тимошенка, внаслідок обстрілів 2 людини загинуло, 1 травмовано.

Також пошкоджено крамницю та будівлі навколо.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 17 жовтня росіяни нанесли вогневе ураження із застосуванням авіаційних ракет, РСЗВ та мінометів по Сумщині та Чернігівщині.

Було пошкоджено приватні будинки, поранено людину.

Теми: Сумська областьвійна
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