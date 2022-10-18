Росіяни відкрили вогонь по центру села на Сумщині: 2 людини загинули - ОП
Російські окупанти обстріляли з артилерії Юнаківську громаду Сумської області, є двоє загиблих і поранений.
Джерело: заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram
Пряма мова: "Російські терористи продовжують обстрілювати прикордоння України. Буквально пару годин, як завершився артобстріл. Під вогонь потрапила Юнаківська громада Сумського району. Зафіксовано 14 прильотів".
Деталі: Росіяни вели вогонь по центру села та його околицях.
За даними Тимошенка, внаслідок обстрілів 2 людини загинуло, 1 травмовано.
Також пошкоджено крамницю та будівлі навколо.
Нагадаємо: 17 жовтня росіяни нанесли вогневе ураження із застосуванням авіаційних ракет, РСЗВ та мінометів по Сумщині та Чернігівщині.
Було пошкоджено приватні будинки, поранено людину.