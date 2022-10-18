Росіяни відкрили вогонь по центру села на Сумщині: 2 людини загинули - ОП

Російські окупанти обстріляли з артилерії Юнаківську громаду Сумської області, є двоє загиблих і поранений.

Джерело: заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram

Пряма мова: "Російські терористи продовжують обстрілювати прикордоння України. Буквально пару годин, як завершився артобстріл. Під вогонь потрапила Юнаківська громада Сумського району. Зафіксовано 14 прильотів".

Деталі: Росіяни вели вогонь по центру села та його околицях.

За даними Тимошенка, внаслідок обстрілів 2 людини загинуло, 1 травмовано.

Також пошкоджено крамницю та будівлі навколо.

Нагадаємо: 17 жовтня росіяни нанесли вогневе ураження із застосуванням авіаційних ракет, РСЗВ та мінометів по Сумщині та Чернігівщині.

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Було пошкоджено приватні будинки, поранено людину.