Россияне открыли огонь по центру села на Сумщине: 2 человека погибли - ОП
Вторник, 18 октября 2022, 14:53
Российские оккупанты обстреляли из артиллерии Юнаковскую общину Сумской области, есть двое погибших и раненый.
Источник: замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram
Прямая речь: "Российские террористы продолжают обстреливать приграничье Украины. Буквально пару часов, как завершился артобстрел. Под огонь попала Юнаковская община Сумского района. Зафиксировано 14 прилетов".
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Детали: Россияне вели огонь по центру села и его окрестностям.
По данным Тимошенко, в результате обстрелов 2 человека погибли, 1 травмирован.
Также поврежден магазин и здания вокруг.
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Напомним: 17 октября россияне нанесли огневое поражение с применением авиационных ракет, РСЗО и минометов по Сумщине и Черниговщине.
Были повреждены частные дома, ранен человек.