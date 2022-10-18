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Россияне открыли огонь по центру села на Сумщине: 2 человека погибли - ОП

Валентина РоманенкоВторник, 18 октября 2022, 14:53
Россияне открыли огонь по центру села на Сумщине: 2 человека погибли - ОП
иллюстративное фото ГПСУ

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии Юнаковскую общину Сумской области, есть двое погибших и раненый.

Источник: замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь: "Российские террористы продолжают обстреливать приграничье Украины. Буквально пару часов, как завершился артобстрел. Под огонь попала Юнаковская община Сумского района. Зафиксировано 14 прилетов".

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Детали: Россияне вели огонь по центру села и его окрестностям.

По данным Тимошенко, в результате обстрелов 2 человека погибли, 1 травмирован.

Также поврежден магазин и здания вокруг.

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Напомним: 17 октября россияне нанесли огневое поражение с применением авиационных ракет, РСЗО и минометов по Сумщине и Черниговщине.

Были повреждены частные дома, ранен человек.

Темы: Сумская областьвойна
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