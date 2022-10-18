За повалення бюста Пушкіна в Києві відкрили справу про хуліганство
Поліція відкрила кримінальне провадження про хуліганство через демонтаж бюста російському поету Олександру Пушкіна, який громадські активісти повалили 11 жовтня біля будівлі Національного транспортного університету, що на Площі Слави у Києві.
Джерело: аналітик громадянської мережі "Опора" Андрій Савчук
Деталі: Заяву до поліції з цього приводу подав ректор Національного транспортного університету Микола Дмитриченко, повідомляє Савчук.
11 жовтня у Києві на площі Слави громадські активісти повалили погруддя Олександра Пушкіна.
14 жовтня до Савчука додому приходили оперуповноважені Печерського управління поліції ГУНП у Києві, а вже 17 жовтня він із адвокатом прийшов на допит до слідчого.
За словами Савчука, через демонтаж бюста Пушкіна поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто "Хуліганство".
На думку Савчука, повалення бюста поету не є хуліганством і проявом неповаги до суспільства, а Національна поліція захищає "пам’ятники російським шовіністам" та переслідує громадських активістів.
Активіст заявляє, що "Пушкін є символом російського імперіалізму, уособленням "вєлікого могучєго русского язика", маркером "русского міра" та ідентичності", а у своїх творах він "пропагував ненависть до українців та поляків, презирливо ставився до гетьмана Івана Мазепи, підтримував геноцид народів Кавказу", а також називав Україну "Малоросією" і дорікав за прагнення незалежності.
Він також зазначає, що ректор Микола Дмитриченко, який поскаржився в поліцію через бюст Пушкіна, "відомий репресіями проти студентів та співробітників за часів режиму Віктора Януковича".
На думку активіста, замість того, щоб самостійно ініціювати демонтаж пам’ятника Пушкіну на дев'ятому році війни з російськими окупантами, Дмитриченко "вирішив захищати "русскій мір".
Савчук нагадав протилежні приклади: КНУ імені Тараса Шевченка та НМУ імені О.О. Богомольця самостійно прибрали зі своїх фасадів меморіальні дошки Михайлу Булгакову, якого активіст називає "українофобом".