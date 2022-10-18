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За повалення бюста Пушкіна в Києві відкрили справу про хуліганство 

Олена РощінаВівторок, 18 жовтня 2022, 15:09
За повалення бюста Пушкіна в Києві відкрили справу про хуліганство 
Андрій Савчук, фото з його Facebook

Поліція відкрила кримінальне провадження про хуліганство через демонтаж бюста російському поету Олександру Пушкіна, який громадські активісти повалили 11 жовтня біля будівлі Національного транспортного університету, що на Площі Слави у Києві.

Джерело: аналітик громадянської мережі "Опора" Андрій Савчук

Деталі: Заяву до поліції з цього приводу подав ректор Національного транспортного університету Микола Дмитриченко, повідомляє Савчук.

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11 жовтня у Києві на площі Слави громадські активісти повалили погруддя Олександра Пушкіна.

14 жовтня до Савчука додому приходили оперуповноважені Печерського управління поліції ГУНП у Києві, а вже 17 жовтня він із адвокатом прийшов на допит до слідчого.

За словами Савчука, через демонтаж бюста Пушкіна поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто "Хуліганство". 

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На думку Савчука, повалення бюста поету не є хуліганством і проявом неповаги до суспільства, а Національна поліція захищає "пам’ятники російським шовіністам" та переслідує громадських активістів.

Активіст заявляє, що "Пушкін є символом російського імперіалізму, уособленням "вєлікого могучєго русского язика", маркером "русского міра" та ідентичності", а у своїх творах він "пропагував ненависть до українців та поляків, презирливо ставився до гетьмана Івана Мазепи, підтримував геноцид народів Кавказу", а також називав Україну "Малоросією" і дорікав за прагнення незалежності.

Він також зазначає, що ректор Микола Дмитриченко, який поскаржився в поліцію через бюст Пушкіна, "відомий репресіями проти студентів та співробітників за часів режиму Віктора Януковича". 

На думку активіста, замість того, щоб самостійно ініціювати демонтаж пам’ятника Пушкіну на дев'ятому році війни з російськими окупантами, Дмитриченко "вирішив захищати "русскій мір". 

Савчук нагадав протилежні приклади: КНУ імені Тараса Шевченка та НМУ імені О.О. Богомольця самостійно прибрали зі своїх фасадів меморіальні дошки Михайлу Булгакову, якого активіст називає "українофобом".

Теми: Київісторіякультураполіція
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