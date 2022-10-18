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За свержение бюста Пушкина в Киеве расследуют дело о хулиганстве

Елена РощинаВторник, 18 октября 2022, 15:09
За свержение бюста Пушкина в Киеве расследуют дело о хулиганстве
Андрей Савчук, фото из его Facebook

Полиция открыла уголовное производство о хулиганстве из-за демонтажа бюста российскому поэту Александру Пушкину, который общественные активисты сбросили 11 октября у здания Национального транспортного университета на площади Славы в Киеве.

Источник: аналитик гражданской сети "Опора" Андрей Савчук

Детали: Заявление в полицию по этому поводу подал ректор Национального транспортного университета Николай Дмитриченко, сообщает Савчук.

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11 октября в Киеве на площади Славы общественные активисты повалили бюст Александра Пушкина.

14 октября в Савчук домой приходили оперуполномоченные Печерского управления полиции ГУНП в Киеве, а уже 17 октября он с адвокатом пришел на допрос к следователю.

По словам Савчука, из-за демонтажа бюста Пушкина полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, то есть "Хулиганство".

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По мнению Савчука, свержение бюста поэта не является хулиганством и проявлением неуважения к обществу, а Национальная полиция защищает "памятники российским шовинистам" и преследует общественных активистов.

Активист заявляет, что "Пушкин является символом российского империализма, олицетворением "великого могучего русского языка", маркером "русского мира" и идентичности", а в своих произведениях он "пропагандировал ненависть к украинцам и полякам, презрительно относился к гетману Ивану Мазепе, поддерживал геноцид народов Кавказа", а также называл Украину "Малороссией" и упрекал за стремление к независимости.

Он также отмечает, что ректор Николай Дмитриченко, который пожаловался в полицию из-за бюста Пушкина, "известен репрессиями против студентов и сотрудников при режиме Виктора Януковича".

По мнению активиста, вместо того, чтобы самостоятельно инициировать демонтаж памятника Пушкину на девятом году войны с российскими оккупантами, Дмитриченко "решил защищать "русский мир".

Савчук напомнил о противоположных примерах: КНУ имени Тараса Шевченко и НМУ имени А.А. Богомольца самостоятельно убрали со своих фасадов мемориальные доски Михаилу Булгакову, которого активист называет "украинофобом".

Темы: Киевисториякультураполиция
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