Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За свержение бюста Пушкина в Киеве расследуют дело о хулиганстве

Елена РощинаВторник, 18 октября 2022, 15:09
Андрей Савчук, фото из его Facebook

Полиция открыла уголовное производство о хулиганстве из-за демонтажа бюста российскому поэту Александру Пушкину, который общественные активисты сбросили 11 октября у здания Национального транспортного университета на площади Славы в Киеве.

Источник: аналитик гражданской сети "Опора" Андрей Савчук

Детали: Заявление в полицию по этому поводу подал ректор Национального транспортного университета Николай Дмитриченко, сообщает Савчук.

11 октября в Киеве на площади Славы общественные активисты повалили бюст Александра Пушкина.

14 октября в Савчук домой приходили оперуполномоченные Печерского управления полиции ГУНП в Киеве, а уже 17 октября он с адвокатом пришел на допрос к следователю.

По словам Савчука, из-за демонтажа бюста Пушкина полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, то есть "Хулиганство".

По мнению Савчука, свержение бюста поэта не является хулиганством и проявлением неуважения к обществу, а Национальная полиция защищает "памятники российским шовинистам" и преследует общественных активистов.

ВИДЕО ДНЯ

Активист заявляет, что "Пушкин является символом российского империализма, олицетворением "великого могучего русского языка", маркером "русского мира" и идентичности", а в своих произведениях он "пропагандировал ненависть к украинцам и полякам, презрительно относился к гетману Ивану Мазепе, поддерживал геноцид народов Кавказа", а также называл Украину "Малороссией" и упрекал за стремление к независимости.

Он также отмечает, что ректор Николай Дмитриченко, который пожаловался в полицию из-за бюста Пушкина, "известен репрессиями против студентов и сотрудников при режиме Виктора Януковича".

По мнению активиста, вместо того, чтобы самостоятельно инициировать демонтаж памятника Пушкину на девятом году войны с российскими оккупантами, Дмитриченко "решил защищать "русский мир".

Савчук напомнил о противоположных примерах: КНУ имени Тараса Шевченко и НМУ имени А.А. Богомольца самостоятельно убрали со своих фасадов мемориальные доски Михаилу Булгакову, которого активист называет "украинофобом".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Темы: Киевисториякультураполиция
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Неравномерная мобилизация в России вызывает социальный разлом – ISW

Гауляйтер Стремоусов заявил о подготовке наступления ВСУ на Херсон

СБУ: Мэр Белгород-Днестровского напал на правоохранителей во время обысков

Обращение Кремля за помощью к Ирану является признанием его банкротства – Зеленский

Оккупанты все больше боятся за Херсон: Суровикин допускает "непростые решения"

Генсек НАТО анонсировал предоставление Украине "в ближайшие дни" систем ПВО против дронов

Все новости...
Киев
Глава МИД Греции посетит Киев
Ракетный обстрел энергообъекта Киева: два человека погибли, один ранен
В Киеве достали из-под завалов тело 5-й жертвы удара дрона-камикадзе
Последние новости
06:22
США и союзники поднимут вопрос "иранских дронов" на Совбезе ООН – СМИ
05:26
Неравномерная мобилизация в России вызывает социальный разлом – ISW
04:55
Боксер Усик стал амбассадором United24
04:29
Оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе - Вилкул
03:30
Авиация ВСУ нанесла 15 ударов по опорным пунктам и позициям врага – ОК "Юг"
02:32
Партия экс-премьера Болгарии, победившая на выборах, не смогла сформировать новое правительство
01:55
ЗАЭС восстановила внешнее аварийное питание – МАГАТЭ
01:28
Берлускони рассказал коллегам, как "помирился" с Путиным водкой, но публично все опроверг
00:58
Вражеские "приходы" по Сумщине: двое погибших и раненый
00:30
Гауляйтер Стремоусов заявил о подготовке наступления ВСУ на Херсон
Все новости...