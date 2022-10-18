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Глава МЗС Греції відвідає Київ

"Європейська правда"Вівторок, 18 жовтня 2022, 15:27

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас вирушає до Києва, де, як очікується, проведе зустрічі зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою та іншими високопосадовцями.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні МЗС Греції.

Цей візит стане третім візитом міністра закордонних справ Греції в Україну після російського вторгнення, оскільки він вже двічі побував в Одесі.

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"Очікується, що під час візиту міністр закордонних справ повторить меседж про те, що Греція виступає за територіальну цілісність і суверенітет усіх держав, а також засуджує ревізіонізм, звідки б і яким би чином він не походив" - йдеться у повідомленні.

Також очікується, що він згадає про ініціативи Греції на підтримку уряду та народу України як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях.

З міркувань безпеки в МЗС Греції поки не розголошують деталі програми візиту міністра.

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Теми: ГреціяКиївМЗС
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