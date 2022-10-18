Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МЗС Греції відвідає Київ

"Європейська правда"Вівторок, 18 жовтня 2022, 15:27

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас вирушає до Києва, де, як очікується, проведе зустрічі зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою та іншими високопосадовцями.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні МЗС Греції.

Цей візит стане третім візитом міністра закордонних справ Греції в Україну після російського вторгнення, оскільки він вже двічі побував в Одесі.

"Очікується, що під час візиту міністр закордонних справ повторить меседж про те, що Греція виступає за територіальну цілісність і суверенітет усіх держав, а також засуджує ревізіонізм, звідки б і яким би чином він не походив" - йдеться у повідомленні.

Також очікується, що він згадає про ініціативи Греції на підтримку уряду та народу України як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях.

З міркувань безпеки в МЗС Греції поки не розголошують деталі програми візиту міністра.

Нагадаємо, Німеччина відправила до Греції першу партію бойових машин піхоти Marder на заміну наявним у Греції радянським БМП-1, щоб їх можливо було передати Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Підписуйтесь на наш канал в Telegram

Теми: ГреціяКиївМЗС
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Нерівномірна мобілізація в Росії спричиняє соціальний розлом – ISW

Гауляйтер Стремоусов заявив про підготовку наступу ЗСУ на Херсон

СБУ: Мер Білгород-Дністровського напав на правоохоронців під час обшуків

Звернення Кремля по допомогу до Ірану є визнанням його банкрутства – Зеленський

Окупанти все більше бояться за Херсон: Суровікін допускає "непрості рішення"

Генсек НАТО анонсував надання Україні "найближчми днями" систем ППО проти дронів

Усі новини...
Греція
Німеччина передасть Україні 100 танків з Греції та Словаччини
Албанія і Греція не змогли домовитися щодо морських кордонів
Біля грецьких островів зазнали аварії два човни з мігрантами: щонайменше 15 загиблих
Останні новини
07:20
ЗСУ відбили атаки ворога в районах 11 населених пунктів – зведення
06:22
США і союзники порушать питання "іранських дронів" на Радбезі ООН – ЗМІ
05:26
Нерівномірна мобілізація в Росії спричиняє соціальний розлом – ISW
04:55
Боксер Усик став амбасадором United24
04:29
Окупанти влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі – Вілкул
03:30
Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по опорних пунктах і позиціях ворога – ОК "Південь"
02:32
Партія експрем’єра Болгарії, що перемогла на виборах, не змогла сформувати новий уряд
01:55
ЗАЕС відновила зовнішнє аварійне живлення – МАГАТЕ
01:28
Берлусконі розповів колегам, як "помирився" з Путіним горілкою, але публічно все спростував
00:58
Ворожі "приходи" по Сумщині: двоє загиблих і поранений
Усі новини...